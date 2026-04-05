„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Strâmtorii, toate într-una singură, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideți naibii Strâmtoarea, nenorociților, sau veți trăi în Iad – DOAR PRIVIȚI! Slavă lui Allah”, a scris Trump pe Truth Social.

Impactul conflictului asupra transporturilor energetice

Conflictul declanșat la 28 februarie a dus la blocarea aproape totală a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Blocajele au provocat perturbări majore în aprovizionarea globală cu țiței și au alimentat creșterea accelerată a prețurilor carburanților, amplificând tensiunile economice internaționale.