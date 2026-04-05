Reamintim că în mai 2025, cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, scena politică din România a fost zguduită de apariția unor fotografii controversate publicate de candidata USR, Elena Lasconi. Imaginile sugerau o întâlnire informală între Nicușor Dan, fostul adjunct SRI Florian Coldea și fostul premier Victor Ponta, într-un moment sensibil, după anularea alegerilor din 2024.

Răzvan Florin Bratu, actorul care l-ar fi jucat pe Nicușor Dan a fost audiat

Ținând cont de tensiunile de pe scena politică de la acea vreme, materialele au fost rapid preluate și dezbătute intens, alimentând suspiciuni privind posibile înțelegeri de culise între candidați. Ulterior, autenticitatea fotografiilor a fost contestată ferm de cei implicați, care au depus plângeri penale și au denunțat o tentativă de manipulare a opiniei publice.

Totuși, potrivit ultimelor informații bombă, imaginile ar fi fost fabricate ca parte a unei operațiuni de influențare electorală, iar în acest caz au fost folosiți chiar și actori pentru a-i juca pe politicienii implicați în scandal.