UPDATE 22:10 - Iranul a lansat șase salve de rachete asupra Israelului

Iranul a lansat duminică șase salve de rachete asupra Israelului până la ora locală 19:00, iar unul dintre atacuri a lovit direct o clădire rezidențială din Haifa, rănind cel puțin patru persoane. Sirenele de raid aerian au sunat pe parcursul întregii zile atât în nordul, cât și în sudul țării, inclusiv în zona orașului Beersheba și în apropierea graniței cu Libanul, unde au fost semnalate și lansări de rachete de către Hezbollah. Mai multe atacuri au vizat Haifa, inclusiv rafinăria din oraș și zona industrială Neot Hovav, unde au fost raportate pagube minore, însă cenzura militară israeliană limitează publicarea detaliilor privind impacturile asupra infrastructurii critice. Până la ora 19:00, nu au fost raportate lovituri în zona centrală, inclusiv în Tel Aviv și Ierusalim.

UPDATE 19:54 - Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”

UPDATE 18:42 - Atacuri în Liban: cel puțin 11 morți după raiduri israeliene

Cel puțin 11 persoane, printre care și un copil, au murit în urma unor atacuri israeliene în sudul Libanului. Un raid aerian asupra satului Kfarhata s-a soldat cu șapte victime, inclusiv un copil de patru ani, în timp ce alte lovituri au vizat capitala Beirut, unde patru oameni au fost uciși și zeci au fost răniți. Atacurile au avut loc după ce armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru zona vizată.

Conflictul dintre cele două părți continuă să escaladeze, după ce Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului, declanșând o reacție militară puternică. De atunci, Israelul și-a intensificat operațiunile, inclusiv prin incursiuni în sudul Libanului. Potrivit autorităților libaneze, peste 1.400 de persoane au fost ucise de la începutul conflictului, în timp ce Israelul susține că pierderile sale sunt mult mai reduse. În ciuda riscurilor, zeci de mii de civili refuză să-și părăsească locuințele, inclusiv comunități întregi din zonele de frontieră.

UPDATE 15:35 - Donald Trump, avertisment dur către Iran privind Strâmtoarea Ormuz: „Veți trăi în Iad”

UPDATE 15:30 - Israelul continuă atacurile, paralizând principala trecere de frontieră dintre Liban şi Siria. Cel puţin patru persoane au fost ucise şi 39 rănite în apropiere de spitalul Rafic Hariri

Israelul a bombardat duminică Beirutul şi suburbiile sale sudice, o bastionă a Hezbollah, şi a ameninţat principalul punct de trecere a frontierei cu Siria, ducând la închiderea acestuia. Între timp, armata sa şi-a continuat atacurile în sudul ţării, unde o familie de şase persoane a fost ucisă, informează AFP.

UPDATE 13:20 - Iran: SUA au folosit un aeroport abandonat din apropierea oraşului Isfahan pentru operaţiunea de salvare a pilotului dispărut

Armata iraniană a susţinut duminică că Statele Unite au folosit un aeroport abandonat din apropierea oraşului Isfahan, în sudul ţării, pentru operaţiunea de salvare a unui pilot dispărut de când aeronava sa a fost doborâtă vineri, potrivit AFP.

UPDATE 11:50 - Autorităţile iraniene au executat doi bărbaţi condamnaţi pentru legături cu Israelul

Autorităţile iraniene au executat duminică prin spânzurare doi bărbaţi găsiţi vinovaţi că au acţionat în numele Israelului şi al Statelor Unite în timpul valului de proteste antiguvernamentale de la începutul anului, a anunţat puterea judiciară, citată de AFP.

„Mohammad-Amin Biglari şi Shahin Vahedparast (...) au fost spânzuraţi după reexaminarea cazului şi confirmarea sentinţei definitive de către Curtea Supremă”, a precizat site-ul Mizan al puterii judecătoreşti, adăugând că cei doi bărbaţi au participat la manifestaţiile care au atins apogeul în ianuarie, înainte de declanşarea ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului.

Protestele au izbucnit la sfârşitul lunii decembrie din cauza creşterii costului vieţii, apoi s-au extins şi s-au transformat în adunări antiguvernamentale. Autorităţile au declarat că manifestaţiile au început paşnic, înainte de a se transforma în „revolte instigate din străinătate”, care au implicat omoruri şi acte de vandalism.

UPDATE 10:20 - Cinci persoane au fost ucise în Iran în atacuri aeriene în timpul operaţiunii de salvare a pilotului american - PRESA IRANIANĂ

Cinci persoane au murit în sud-vestul Iranului, în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit presei iraniene, în timpul operaţiunii americane de găsire a pilotului american dispărut după prăbuşirea avionului său, pe care Teheranul susţine că l-a doborât.

„Cinci persoane au fost martirizate în atacul de aseară din zona Kouh-e Siah”, în provinciile Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad, în timpul operaţiunii americane de găsire a pilotului, a relatat agenţia de ştiri Tasnim, citând un oficial provincial.

Operaţiunea efectuată în ultimele ore nu s-a soldat cu răniţi de partea americană, a asigurat anterior Donald Trump.

Gardienii Revoluţiei din Iran au susţinut duminică că au doborât trei avioane americane implicate în operaţiunile de salvare ale pilotului american, a relatat duminică agenţia de ştiri iraniană Tasnim.

„Avioanele inamice care au pătruns în sudul oraşului Isfahan - inclusiv două elicoptere Black Hawk şi un avion de transport militar C-130 - au fost lovite şi sunt acum în flăcări”, a declarat Comandamentul Întrunit Khatam Al-Anbiya, adăugând că operaţiunea de salvare americană „a eşuat”.

Mass-media de stat a difuzat imagini cu resturi carbonizate împrăştiate într-o zonă deşertică, din care se ridica încă fum.

UPDATE 9:20 - La Ierusalim, Paştele este perturbat de război şi de restricţiile privind accesul la Sfântul Mormânt

Pe aleile de obicei aglomerate ale Oraşului Vechi al Ierusalimului, duminică dimineaţa domnea liniştea de Paşte, o sărbătoare importantă pentru creştini, umbrită anul acesta de război şi de restricţiile stricte de acces la Biserica Sfântului Mormânt, relatează AFP.

Lângă bazilică, construită conform tradiţiei pe locul unde creştinii plasează episodul răstignirii, înmormântării şi învierii lui Iisus, la punctele de control ale poliţiei israeliene credincioşii, cărora li s-a permis să se apropie, erau verificaţi.

Toate magazinele erau închise. În zori, doar câteva persoane traversau pavajul.

„Paşte fericit”, a spus Patriarhul Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, în italiană, în jurul orei 7:30 (4:30 GMT), în timp ce intra în Sfântul Mormânt, înconjurat de un mic grup de personalităţi religioase, au observat jurnaliştii AFP.

Afară, câţiva credincioşi încercau să ajungă la sanctuar, ţinuţi la distanţă.

Securitatea era strictă pe străzile înguste ale oraşului antic înconjurat de ziduri, sacru pentru evrei, creştini şi musulmani, situat în Ierusalimul de Est, partea palestiniană ocupată de Israel din 1967 şi ulterior anexată.

UPDATE 8:27 - Iran: Dronă americană, doborâtă în timp ce îl căuta pe pilotul dispărut

Presa iraniană relatează că trupele din cadrul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) au doborât o dronă americană în timp ce aceasta îl căuta pe pilotul dispărut.

Dronă americană s-a prăbuşit în provincia Isfahan, din sudul Iranului, potrivit declaraţiilor biroului de relaţii publice al IRGC, citate de agenţia de ştiri semi-oficială Fars. Informaţiile nu au fost încă confirmate de partea americană.

UPDATE 8:22 - Pilotul american dispărut în Iran, recuperat de armata SUA. Anunțul făcut de Trump

Pilotul american dat dispărut în sud-vestul Iranului, după doborârea unui avion de vânătoare F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, a fost salvat de forțele americane, conform anunțului făcut de președintele Donald Trump într-o postare publicată duminică dimineața pe platforma Truth Social.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un atac iranian a provocat „pagube importante” la două centrale electrice şi staţii de desalinizare din Kuweit, a anunţat duminică Ministerul Energiei Electrice, Apei şi Energiei Regenerabile din emirat.

„Două centrale electrice şi de desalinizare a apei au fost ţinta unor drone ostile în cadrul odiosului atac iranian, ceea ce a dus la pagube materiale importante şi la oprirea a două unităţi de producţie a energiei electrice, fără a se înregistra victime”, a scris ministerul într-un comunicat.

De asemenea, Israelul a fost din nou ţinta unor rachete lansate din Iran duminică dimineaţă.

„Cu puţin timp în urmă, armata israeliană a detectat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele de apărare sunt în acţiune pentru a intercepta această ameninţare”, a anunţat armata pe reţelele de socializare.