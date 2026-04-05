Supraviețuitorii au spus că la plecare, în barcă se aflau 105 oameni. O înregistrare video făcută publică de Sea-Watch arată momentul intervenției, în care mai multe persoane se țin de o barcă răsturnată, în timp ce sunt salvate de o navă comercială.

Corpurile celor doi migranți au fost preluate de Garda de Coastă italiană și transportate pe insula Lampedusa. Până în acest moment, autoritățile italiene nu au oferit un punct de vedere oficial în legătură cu incidentul. Evenimentul a avut loc chiar în ziua de Paște, o sărbătoare importantă în Italia, și vine într-un context deja dificil pentru migranții care încearcă să traverseze Marea Mediterană, conform presei straine.

Traversări tot mai periculoase: sute de morți de la începutul anului

Condițiile meteo din acest an au făcut ca traversările să fie și mai riscante. Vremea nefavorabilă a redus numărul plecărilor din Africa de Nord, dar pentru cei care au pornit la drum, riscurile au fost și mai mari. Organizația Internațională pentru Migrație estimează că cel puțin 683 de persoane au murit în centrul Mediteranei de la începutul anului, ceea ce face din această rută una dintre cele mai periculoase din lume.