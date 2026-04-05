Potrivit Ministerului rus de Externe, Moscova speră că eforturile internaționale de detensionare vor avea rezultate, însă acest lucru depinde și de schimbarea abordării Washingtonului. „Partea rusă şi-a exprimat speranţa că eforturile depuse de o serie de ţări pentru a detensiona situaţia din jurul Iranului vor da roade, (...) lucru care ar fi facilitat de renunţarea Statelor Unite la limbajul ultimatumurilor şi de reluarea negocierilor”, se arată în comunicat.

Apel comun pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii civile

În cadrul aceleiași discuții, Lavrov și Araghchi au cerut oprirea atacurilor asupra infrastructurii civile, pe care le consideră nejustificate și periculoase. Cei doi oficiali au făcut referire inclusiv la centrala nucleară de la Bushehr, unde lucrează și personal rus.

Mesajul lor vine într-un moment în care tensiunile din regiune sunt în creștere, iar apelurile la calm și la reluarea negocierilor devin tot mai frecvente pe scena internațională.