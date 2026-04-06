„Funcțiile pe care le-am ocupat, în afară de cea de europarlamentar, sunt numite. Deci nu aveam cum să fiu ales pe funcții numite. Pentru funcția de subsecretar de stat și ministru, întrebați-l pe dl Tăriceanu de ce m-a numit. Nu am cerut eu să fiu numit pe niciuna dintre cele două. Pentru funcția de comisar, întrebați-l tot pe dânsul și pe domnul președinte Băsescu de ce m-au propus. La fel, nu le-am cerut eu. Aveam la vremea aceea un post de director la Comisia Europeană, câștigat prin concurs. De adăugat că, pentru a fi validat în funcția de comisar, am trecut printr-un proces de audieri în Parlamentul European, care n-a fost o formalitate.

Pentru funcția de premier, la fel, nu am cerut această funcție. Mi-a fost propusă de domnul președinte Iohannis. Dânsul vă poate spune de ce. Numirea ca și consilier prezidențial are loc în contextul candidaturii mele pentru postul de secretar general al Francofoniei. Alegerile vor avea loc în noiembrie. Am fost numit în această funcție ca să pot să-mi promovez candidatura în numele României. După alegerile la Francofonie, mă voi retrage din această funcție de consilier, indiferent de rezultat.

Vorbiți de sinecuri. Eu am o meserie din care să trăiesc, nu am nevoie de sinecuri politice. Dacă aveam nevoie, aș fi rămas cuminte într-un partid care să mă pună pe liste. Nu am făcut asta și nu voi căuta să fac politică doar pentru a avea un post călduț”, a răspuns Dacian Cioloș pentru Realitatea PLUS.