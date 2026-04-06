Dincolo de orizontul terestru: O călătorie istorică spre inima Lunii

Luni dimineață, la ora 04:42 GMT, misiunea Artemis 2 a atins un punct critic al odiseei sale spațiale: capsula Orion a pășit oficial în sfera de influență a Lunii. Este momentul simbolic în care atracția gravitațională a satelitului nostru natural a devenit mai puternică decât cea a Pământului, marcând o premieră absolută pentru explorarea umană a ultimelor decenii. În timp ce astronauții ruși sau chinezi nu s-au aventurat niciodată dincolo de pragul de 400 de kilometri, unde orbitează stațiile spațiale, echipajul NASA și cel canadian se pregătesc să privească Luna de la o distanță pe care, de jumătate de secol, doar sondele automate au mai vizitat-o.

O perspectivă colosală asupra geologiei selenare

Începând cu ora 18:45 GMT, timp de șapte ore, peisajul selenar va domina ferestrele capsulei, apărând astronauților de o dimensiune copleșitoare, comparabilă cu o minge de baschet ținută la lungimea brațului. Această apropiere nu este doar un spectacol vizual, ci apogeul a doi ani de antrenamente intense. Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman și Jeremy Hansen au sarcina de a descrie cu precizie chirurgicală nuanțele de maro și bej ale suprafeței lunare, oferind geologilor de pe Pământ detalii inedite despre formarea satelitului nostru. Jeremy Hansen a descris experiența ca fiind „exact ca la antrenament, dar în trei dimensiuni”, subliniind realismul incredibil al misiunii.

Recorduri doborâte în abisul spațial

Misiunea Artemis 2 nu se mulțumește doar cu revenirea la Lună, ci vizează doborârea recordului stabilit de Apollo 13, transformându-i pe cei patru membri ai echipajului în oamenii care s-au aventurat cel mai departe în spațiul cosmic, la peste 406.000 de kilometri de casă. Ei vor survola „fața ascunsă” a Lunii, o regiune misterioasă și invizibilă de pe Pământ, unde vor observa detalii geologice pe care nici măcar eroii programului Apollo nu le-au putut zări. Unul dintre punctele de atracție este bazinul Mare Orientale, un crater gigantic supranumit „Marele Canion al Lunii”, care până acum a fost cartografiat exclusiv de instrumente robotizate.

O premieră pentru o nouă generație de pământeni

Deși pașii pe Lună au fost făcuți acum mai bine de 50 de ani, pentru majoritatea populației actuale a Globului, acest eveniment reprezintă o premieră absolută. NASA speră să captiveze o nouă generație prin transmisiuni directe pe platforme moderne precum YouTube și Netflix, oferind acces la imagini spectaculoase cu eclipse solare și răsărituri de Pământ văzute de pe orbita lunară. Aceste cadre amintesc de faimoasa fotografie „Earthrise” din 1968, care a revoluționat percepția noastră asupra fragilității planetei. În mijlocul vidului cosmic, Victor Glover a reamintit omenirii că Pământul rămâne o oază magnifică, singurul loc unde putem trăi împreună, succesul acestui survol fiind piatra de temelie pentru marea aselenizare programată în anul 2028.