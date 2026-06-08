AUR a cerut azi anchetă în Comisia de Apărare din Senat privind situația gravă din portul Constanța

Sursă: Realitatea.Net

Senatorul AUR Mircia Chelaru a solicitat astăzi, în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, declanșarea unei analize privind incidentul dronei care a ajuns în zona Portului Constanța și audierea principalelor instituții responsabile de securitatea națională. Incidentul ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea de reacție a statului român, coordonarea instituțională și mecanismele de prevenire a unor amenințări care pot afecta siguranța cetățenilor și securitatea României.

„Am cerut completarea ordinii de zi cu punctul 5, prin care să dezbatem și să analizăm ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile pe teritoriul României, în cazul dronei ucrainene.

Nu poți să fii indiferent la o asemenea situație, să o constați și să o dezbați doar din perspectiva unor păreri, fără argumente științifice, fără argumente și probe tehnice, fără să consulți și să asculți întocmai pe cei care sunt direct implicați în această foarte periculoasă sarabandă și să iei decizii politice corecte.

Ca atare, am propus completarea ordinii de zi cu solicitarea audierii principalilor responsabili ai instituțiilor implicate în acest domeniu.

Așadar, am solicitat audierea acestora, a celor care sunt în subordinea și responsabilitatea Comisiei de Apărare, respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, inclusiv Consilierul Prezidențial pentru Probleme de Securitate din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Am adăugat ulterior, lucru cu care întreaga comisie a fost de acord, să fie reprezentat aici și Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru că, dincolo de aparențe, suspiciuni și teorii conspiraționiste, credem că această nefericită întâmplare are implicații mult mai grave în adâncime, care țin de vigilența statului român, de capabilitățile acestuia, de coordonarea instituțională, de asumarea responsabilităților și de deficiențele pe care eu personal le-am constatat și pe care le pun în discuție, respectiv lipsa unei unități de comandă și control într-un mediu geopolitic cu un grad ridicat de periculozitate, față de care statul român nu a luat măsurile corespunzătoare pentru evitarea unor asemenea evenimente.

Pe mine, personal, așa cum am spus și în comisie și o repet, nu mă interesează de unde a venit drona. Putea să vină de pe Marte, de pe fundul mării, din Agartha, putea să fie născută de rechini sau de delfini. Mă interesează de ce această dronă, acest obiect periculos, nu a fost identificat, oprit și lovit.

În consecință, de luni încolo, după ce vom prelua documentele pe care le-am solicitat instituțiilor și care au fost cerute chiar de doamna președintă în cursul zilei de astăzi, mă interesează în ce măsură putem avea o concluzie clară din punctul de vedere al controlului parlamentar, pentru că Parlamentul reprezintă forța unei națiuni și modul în care instituțiile care, în opinia mea, nu și-au făcut corect treaba trebuie trase la răspundere”, a declarat senatorul AUR Mircia Chelaru, membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.