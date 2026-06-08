Un copil de 5 ani a murit în timpul unei petreceri în pijamale. Tragedia s-a petrecut acasă la un prieten

Sursă: Realitatea.Net

O tragedie cutremurătoare a îndoliat o familie din statul american Indiana, după ce un băiețel în vârstă de doar cinci ani și-a pierdut viața în circumstanțe încă neelucidate. Copilul participa la o petrecere în pijamale organizată la locuința unui prieten de familie atunci când s-a produs drama.

Micuțul, identificat drept Jagger Wing, se afla în vizită în localitatea Newburgh în momentul incidentului. Potrivit informațiilor disponibile, băiatul a fost găsit inconștient și transportat de urgență la Spitalul Gateway. Din păcate, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Anchetă deschisă pentru stabilirea cauzei decesului

Autoritățile și specialiștii medicali încearcă acum să stabilească exact ce a provocat moartea copilului. Deși primele concluzii nu indică încă o cauză clară, familia ia în calcul posibilitatea existenței unei afecțiuni cardiace nedepistate.

Mama băiețelului, Alex, în vârstă de 29 de ani, a declarat că în familie există antecedente de probleme cardiace, motiv pentru care speră ca investigațiile să ofere răspunsuri cât mai curând.

„Aveam în familie cazuri de afecțiuni ale inimii. Consider că este foarte important ca oamenii să își cunoască istoricul medical și să facă testări genetice atunci când este necesar. Ni s-a spus că nu exista nimic care să fi putut preveni această tragedie, însă încă nu știm exact ce s-a întâmplat” , a mărturisit femeia pentru presa locală.

Un copil plin de energie și pasionat de sport

Pierderea este cu atât mai greu de acceptat pentru cei apropiați, cu cât Jagger era un copil activ și plin de viață. Potrivit mamei sale, băiețelul începuse să practice lupte libere încă de la vârsta de patru ani și era mereu dornic să învețe lucruri noi.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, acesta se juca alături de prietenii săi și se bucura de timpul petrecut împreună. Nimic nu părea să prevestească deznodământul dramatic.

„Tocmai învățase să meargă pe bicicletă. Îi plăcea să fie mereu în mișcare și era curios despre tot ce se întâmpla în jurul lui. Era un copil extraordinar”, a povestit mama îndurerată.

Medicii așteaptă rezultatele investigațiilor

În prezent, cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică. Specialiștii continuă investigațiile pentru a determina dacă la mijloc a fost o afecțiune medicală preexistentă sau un alt factor care a dus la moartea subită a copilului.

Comunitatea locală s-a mobilizat pentru a sprijini familia îndurerată, în timp ce apropiații încearcă să facă față pierderii devastatoare.