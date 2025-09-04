Copilul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, medicii precizând că rana de pe spate este superficială, iar micuțului i s-a recomandat vaccinarea antirabică, conform unui site cunoscut de știri.

Incident la grădina zoo

Evenimentul a declanșat imediat reacții din partea autorităților. La instituția prefectului a fost convocat un comitet pentru situații de urgență, unde se discută măsurile care vor fi luate pentru siguranța vizitatorilor.

Nu este primul incident la această grădină zoologică. Sâmbăta trecută, o fetiță de doi ani a fost mușcată la mână de o maimuță, situație care a dus deja la deschiderea unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pe numele proprietarului parcului.

Grădina zoologică de la Zăhărești găzduiește aproximativ 100 de animale sălbatice, iar autoritățile analizează acum măsurile de siguranță și protecție pentru vizitatori, pentru a preveni alte accidente. Părinții copilului mușcat de ligru nu au depus încă plângere, însă cazurile repetate ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care este gestionat parcul.