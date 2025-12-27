Creșterea brută este de 275 de lei, însă câștigul real pentru salariat rămâne mult mai mic.

După aplicarea taxelor și contribuțiilor, un angajat plătit cu salariul minim va primi în plus aproximativ 119 lei pe lună din vară. În același timp, statul va încasa mai mult decât salariatul, mai exact peste 150 de lei pentru fiecare contract de muncă.

Statul câștigă cel mai mult din majorarea salariului minim

Guvernul menține o sumă de 200 de lei neimpozabilă, mai mică decât cea aplicată în prezent, ceea ce face ca o parte importantă din majorare să se întoarcă la buget prin taxe și contribuții.

Pentru firme, costul total cu un salariat plătit la minim se va mări cu aproape 300 de lei pe lună.

Astfel, deși salariul minim urcă pe hârtie, impactul real în buzunarul angajaților rămâne limitat, iar principalul beneficiar este tot statul.