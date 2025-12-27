Orban spune că UE se îndreaptă spre război
„Vrea mai multe garanții pentru... Garanții pentru ce? Ideea e stupidă, să iei banii cuiva. Sunt două țări care sunt în război, da? Nu e Uniunea Europeană, sunt Rusia și Ucraina.
Și Uniunea Europeană vrea să ia banii uneia dintre părțile care sunt în război.
Și apoi să o dea celuilalt. Uniunea Europeană mărșăluiește spre război. Deci, premierul belgian are dreptate, nu ar trebui să facem asta (n.r. folosirea activelor rusești înghețate) ”, a declarat Viktor Orban, premierul Ungariei.
