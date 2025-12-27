Avertismentul sumbru al lui Orban: „UE mărșăluiește spre război!”

Avertisment sumbru făcut de Viktor Orban. Potrivit premierului Ungariei, Uniunea Europeană se îndreaptă spre un război cu Rusia. Declarația liderului de la Budapesta vine în contextul în care Bruxellesul ia în calcul folosirea activelor rusești înghețate din Europa.

Orban spune că UE se îndreaptă spre război

„Vrea mai multe garanții pentru... Garanții pentru ce? Ideea e stupidă, să iei banii cuiva. Sunt două țări care sunt în război, da? Nu e Uniunea Europeană, sunt Rusia și Ucraina.

Și Uniunea Europeană vrea să ia banii uneia dintre părțile care sunt în război.

Și apoi să o dea celuilalt. Uniunea Europeană mărșăluiește spre război. Deci, premierul belgian are dreptate, nu ar trebui să facem asta (n.r. folosirea activelor rusești înghețate) ”, a declarat Viktor Orban, premierul Ungariei.