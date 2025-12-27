Mai mult, Florin Călinescu a spus că această decizie e o ticăloșie din punct de vedere creștinește și a asemănat-o cu execuția soților Ceaușescu de Crăciun.

Florin Călinescu: „Măsurile lui Bolojan sunt lipsite de empatie!”

„El și-a luat liber. A muncit atât de mult încât pur si simplu a clacat și și-a fixat singur zilele libere.

M-aș fi așteptat să stea singur in Guvern și să mai pregătească niște chestii.

Cum s-a gândit el și a zis: mânca-i-ar tata de cetățeni, ce lovitură sa le dau eu.. ultima pe anul ăsta. Un trenuleț, ordonanța, ce să vă aducă Moșul?

Românii, pe bună dreptate, cât mai pot încearcă să sărbătoreasca moderat, hard, acest sfârșit de an. Pe asta s-a bazat. Asta este o ticăloșie din punct de vedere creștin...seamănă cumva cu execuția lui Ceaușescu, exact de Crăciun.

Adică să vii cu această...am spus și săptămâna trecută... lipsă asta de empatie, dă dovada de cinism. E gol pe dinăuntru. Acest om e gol. Când vorbește strigă la noi. Are niște bodyguarzi care îmbrâncesc pe toată lumea ca să nu-i dea Covid mutant.

Probabil că masurile astea nu-s din capu lui. E... aici nu știu din capul cui sunt, dar sunt total lipsite de empatie față de populație.

Faptul că trebuia să spună: stimați compatrioți... 30, 35 de ani, dezastru toți...un fel de capital politic...vă rog să înțelegeți, și să spui clar în 6 luni facem asta, veți vedea asta. Paștele s-ar putea să va dau mieluțul la toți, ouă, cozonac, nu știu ce.”, a declarat Florin Călinescu, exclusiv la Realitatea PLUS.