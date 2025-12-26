Rafale de vânt în România

Potrivit autorităților, vântul violent a doborât arbori pe mai multe străzi din oraș, printre care Zamora și Mănăstirii. Pe strada Zamora, copacii au căzut peste garduri și cabluri de electricitate, iar pe strada Mănăstirii au fost raportate cel puțin cinci astfel de situații.

Unul dintre arborii rupți de rafale a căzut direct peste o mașină aflată în trafic. În interior se aflau trei persoane care, din fericire, au scăpat fără răni, deși autoturismul a fost avariat.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova au transmis că echipajele de pompieri din cadrul Detașamentului Sinaia au intervenit de urgență în zonele afectate, lucrările de degajare fiind în plină desfășurare la momentul transmiterii informației.

Județul Prahova s-a aflat vineri sub avertizare cod portocaliu de vânt, iar meteorologii au anunțat rafale extrem de puternice la altitudini mari. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în zonele montane situate la peste 1.800 de metri, viteza vântului a atins valori cuprinse între 120 și 140 km/h, fenomenul fiind prognozat până în jurul orei 23.00.

Autoritățile recomandă populației prudență și evitarea deplasărilor în zonele expuse riscurilor pe durata manifestării fenomenelor meteo periculoase.