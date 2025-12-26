Flăcările și fumul dens i-au determinat pe mai mulți oameni să părăsească de urgență imobilul, înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Incendiu în Năvodari

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, apelul de urgență a fost primit în cursul serii, iar la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj de prim-ajutor. Incendiul s-a manifestat pe balconul unui apartament situat la etajul patru, pe o suprafață de aproximativ patru metri pătrați.

La sosirea pompierilor, 26 de persoane – dintre care 23 de adulți și trei copii – se autoevacuaseră din clădire. Toți erau conștienți și cooperanți, fără a prezenta arsuri sau intoxicații cu fum.

Totuși, doi adulți au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică, fiind asistați la fața locului de echipajele medicale. Din fericire, niciuna dintre persoane nu a necesitat transport la spital.

Intervenția promptă a pompierilor a dus la lichidarea rapidă a incendiului, prevenind extinderea flăcărilor către interiorul locuinței sau către alte apartamente.