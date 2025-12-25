Tragedie de Crăciun în Vâlcea

Incidentul s-a produs joi dimineață, în localitatea Sinești, cătunul Zgubea Mică, o zonă greu accesibilă pentru echipele de intervenție. Alarma a fost dată de vecini, care au sunat la 112 și au semnalat faptul că în locuința cuprinsă de incendiu trăia o persoană în vârstă.

La sosirea echipajelor ISU Vâlcea, flăcările cuprinseseră întreaga construcție, iar intervenția a fost una dificilă din cauza amplasării izolate a imobilului. Casa a ars în totalitate, fără a mai putea fi salvat vreun bun.

După lichidarea incendiului, salvatorii au identificat în zona afectată „părți, fragmente și țesuturi care ar putea fi de natură umană”. Autoritățile nu confirmă, deocamdată, existența unei victime, urmând ca analizele de specialitate să stabilească exact proveniența elementelor descoperite.

„În acest moment nu se poate confirma oficial dacă o persoană a fost surprinsă de incendiu. Materialele găsite vor fi supuse expertizelor de laborator la Serviciul Județean de Medicină Legală Vâlcea”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Primele indicii arată că focul ar fi pornit, cel mai probabil, de la jar sau scântei provenite de la soba folosită pentru încălzire, însă cauza exactă va fi stabilită în urma anchetei.

Cercetările continuă pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia și pentru a se stabili dacă în incendiu și-a pierdut viața o persoană.