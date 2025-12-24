Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a anunțat că la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. La sosirea salvatorilor, o cameră era cuprinsă de flăcări, iar fumul dens se răspândea pe casa scării.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au decis evacuarea preventivă a nouă persoane din bloc, pentru a elimina orice risc pentru sănătatea acestora. Incendiul a fost localizat într-un timp scurt, iar pompierii au reușit să limiteze pagubele materiale. Ulterior, fumul acumulat pe casa scării a fost evacuat cu ajutorul echipamentelor speciale de ventilare.

Proprietara, transportată la spital

Proprietara apartamentului afectat a suferit un atac de panică în urma incidentului. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Primele concluzii ale anchetei desfășurate de specialiștii ISU arată că incendiul ar fi fost declanșat în mod intenționat. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care a izbucnit focul și pentru identificarea eventualelor persoane responsabile.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar intervenția rapidă a echipelor de salvare a împiedicat producerea unei tragedii de proporții.