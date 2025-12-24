Potrivit informațiilor oficiale, decizia a fost luată pe 19 decembrie 2025, într-un moment în care managementul companiei reușise să ducă la îndeplinire cea mai mare parte a măsurilor incluse în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Acest plan a fost esențial pentru redresarea financiară a TAROM și pentru obținerea sprijinului statului.

Un mandat axat pe redresare și stabilitate financiară

În comunicatul transmis, TAROM subliniază că, pe durata mandatului său, Costin Iordache a contribuit semnificativ la stabilizarea companiei, valorificând o experiență profesională de peste 18 ani acumulată în mediul privat, atât la nivel național, cât și internațional. Alături de o echipă executivă formată din specialiști proveniți din sectorul privat, acesta a reușit să obțină aprobarea ajutorului de stat, să reducă datoriile companiei și să creeze premisele revenirii pe profit.

Tranziție asigurată până la numirea unui nou director

Deși și-a depus mandatul, Costin Iordache va rămâne în funcția de director general până la data de 15 ianuarie 2026. În acest interval, Consiliul de Administrație al TAROM urmează să desemneze un director general interimar, pentru a asigura continuitatea deciziilor strategice și a conducerii executive.

Reprezentanții companiei dau asigurări că activitatea la nivel de top management va continua fără sincope, în conformitate cu strategia asumată de Consiliul de Administrație și de acționarul majoritar, statul român, prin Ministerul Transporturilor.

Începe procedura pentru selectarea unui nou CEO

În paralel cu desemnarea conducerii interimare, Consiliul de Administrație va demara procesul de selecție a unui nou director general. Procedura va fi coordonată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va beneficia de sprijinul unui consultant extern specializat.

Obiectivul declarat al managementului TAROM rămâne finalizarea completă a planului de restructurare și transformarea companiei într-un operator aerian modern, eficient și profitabil, capabil să concureze pe o piață aviatică tot mai dinamică.