Această tranșă reprezintă a doua parte a unui ajutor total de peste 226 milioane de lei aprobat în aprilie 2024, prima tranșă, de puțin peste 112 milioane lei, fiind deja virată în perioada 2023-2024.

Ministerul Transporturilor a transmis Guvernului propunerea de suplimentare a bugetului TAROM, argumentând că lipsa lichidităților pune în pericol echilibrul financiar al companiei și capacitatea acesteia de a-și plăti datoriile la timp. Fondurile solicitate au ca scop creșterea capitalului social al companiei, pentru a stabiliza situația financiară și a asigura continuitatea operațională a TAROM.

Această intervenție face parte din planul de redresare început în urmă cu doi ani și aprobat de Comisia Europeană, având ca obiectiv minimizarea riscului ca deficitul de lichiditate să perturbe procesul de restructurare, astfel încât redresarea să continue în anul 2026.

Oficialii din Ministerul Transporturilor subliniază că menținerea TAROM pe piața transporturilor aeriene este esențială pentru creșterea standardelor de calitate și menținerea unei concurențe reale care să permită prețuri accesibile pentru pasageri, conform Mediafax.

TAROM nu este singura companie de stat care beneficiază de sprijin financiar din bani publici; în ultimii ani, mai multe companii aflate în dificultate, precum Complexul Energetic Oltenia, CFR Călători sau Poșta Română, au primit similar ajutoare de stat.

Alocările de acest tip sunt permise în situații urgente sau neprevăzute, cu aprobarea Comisiei Europene, dar ridică semne de întrebare privind eficiența restructurării companiilor de stat și dependența acestora față de sprijinul guvernamental. Termenul pentru consultarea publică a proiectului de hotărâre a fost prelungit până pe 10 noiembrie, pentru respectarea duratei legale.