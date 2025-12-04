Lansată dintr-un siloz din sudul Rusiei, proiectilul care trebuia să atingă o țintă aflată la 6.500 de kilometri a deviat imediat după start și s-a prăbușit violent la scurtă distanță de locul de lansare.

Incidentul surprins pe camere și satelit

Martorii din apropierea bazei aeriene Dombarovski, în oblastul Orenburg, au văzut și auzit explozia. Pe rețelele de socializare circulă deja o înregistrare video publicată pe blogul MilitaryRussia.ru, care arată cum racheta se răsucește în aer, pierde putere și cade, generând o minge de foc și un nor de fum brun-roșcat. Imaginile satelitare confirmă existența unui crater și a unor zone arse în jurul silozului.

💥 Russia: Putin's latest intercontinental ballistic missile RS-28 Sarmat (Satan II) failed spectacularly at the Yasnoe cosmodrome test site in Orenburg region. pic.twitter.com/B0fFROGHnv — Igor Sushko (@igorsushko) November 28, 2025

Ce este Sarmat

RS-28 Sarmat este prezentată de Moscova drept arma supremă a descurajării nucleare. Conform Center for Strategic and International Studies (CSIS), racheta ar putea transporta până la zece ogive nucleare de mari dimensiuni sau vehicule hipersonice. În teorie, raza de acțiune ar depăși 18.000 de kilometri, ceea ce ar transforma-o în cea mai puternică rachetă balistică din lume.

Istoric de prăbușiri

Deși Vladimir Putin a descris Sarmat drept „o armă cu adevărat unică”, bilanțul testelor nu confirmă retorica oficială. Primul zbor de testare din 2022 a fost reușit, dar ulterior au urmat mai multe eșecuri, inclusiv o explozie în 2024 care a distrus un siloz strategic.

Expertul francez Etienne Marcuz, de la Fundația de Cercetare Strategică, avertizează: „Dacă este vorba despre un nou eșec al Sarmat, va fi foarte păgubos pentru viitorul pe termen mediu al disuasiunii nucleare.” El subliniază că înlocuirea vechilor rachete R-36M2, construite în Ucraina, ar putea fi amânată și mai mult, iar mentenanța lor rămâne incertă.

Contextul militar și industrial

În timp ce Rusia încearcă să modernizeze arsenalul nuclear, resursele sunt consumate de războiul din Ucraina. Industria de armament este concentrată pe producerea de muniție pentru front, iar proiectele strategice precum Sarmat par să stagneze.

Moscova mai are în dotare rachete ICBM mai mici, capabile să transporte o singură ogivă, precum modelul Yars, care urmează să fie testat săptămâna viitoare.

Planurile Kremlinului

Putin anunța recent că Sarmat va fi supus unui „test de luptă” până la sfârșitul anului, cu obiectivul de a intra în serviciu activ în 2026. Dacă lansarea din 28 noiembrie era acest test, atunci Kremlinul va trebui să găsească o altă soluție pentru a demonstra puterea nucleară a Rusiei, întrucât Sarmat continuă să se remarce mai degrabă prin eșecuri decât prin performanțe.

