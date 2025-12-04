„Rusia va elibera Donbas și Novorosia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace. Totul se reduce la asta. Fie vom elibera aceste teritorii prin forță armată, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta luptele acolo”, a subliniat Putin, înaintea vizitei oficiale în India.

„Novorusia” reprezintă un proiect expansionist rus care vizează teritorii din sudul Ucrainei, inclusiv zone apropiate de Gurile Dunării și granița cu România precum Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijie, Mikolaev, Odesa și Harkov, conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Putin a anunțat pentru prima dată public intenția de a „elibera” aceste regiuni, complicând procesul de negociere. Harta ISW arată cum controlul Donbasului ar permite Rusiei poziții avansate pentru viitoare operațiuni militare.

Odesa nu este doar un oraș cu o moștenire istorică impresionantă, ci și un pilon esențial al economiei ucrainene. Al treilea oraș ca mărime din țară și principalul port al Ucrainei, Odesa joacă un rol strategic de neînlocuit.

Încă din primele zile ale războiului, metropola de la Marea Neagră și-a confirmat importanța, devenind principala poartă de export a Kievului. Prin portul Odesa sunt expediate către piețele externe cantități uriașe de grâu și alte cereale cultivate de fermierii ucraineni.

„Începând cu mijlocul secolului al XX-lea, această regiune este definită ca litoralul de nord al Mării Negre sau Ucraina de Sud. În zilele noastre este utilizată noţiunea de Ucraina de Sud-Est. Acum termenul de Novorossia este folosit de adepţii federalizării Ucrainei. Chiar preşedintele Rusiei Vladimir Putin a numit Sud-Estul Ucrainei Novorossia“.

Autoritățile române monitorizează atent amenințările rusești, mai ales după incidente recente precum drone rusești deasupra teritoriului NATO, inclusiv România.