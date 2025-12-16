A murit jurnalista Simona Popescu. Mesaj impresionant transmis în ultimele ore de viață - VIDEO

Mai mulți jurnaliști importanți au murit în ultimele luni
Este din nou doliu în presa din România. Jurnalista Simona Popescu a încetat din viață, după o luptă de trei decenii cu o formă de cancer. Cu câteva zile în urmă, ea anunțase că boala a recidivat într-o formă de o virulență fără precedent, care nu mai putea fi combătută pe nicio cale, și a lăsat familiei un mesaj impresionant, pe care să îl publice pe rețelele de socializare după ce ea nu va mai fi.

„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc, foarte agresiv, și în câteva zile, nici eu, nici medicii nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin și Alexandra să pună această postare la momentul potrivit, pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorința mea este ca această pagină să rămână deschisă, pentru amintirea mea. Și, dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe și amintiri cu mine, ca să nu mă uitați”, este mesajul de dincolo de moarte transmis de jurnalistă.

Un capitol important al carierei sale s-a desfășurat la România liberă, unde a ocupat și funcția de șef al secției de anchete speciale. A lucrat, de asemenea, la publicații precum Cotidianul și Evenimentul Zilei. Parcursul profesional a dus-o și în zona instituțională: Simona Popescu a fost director al Direcției de Presă a Guvernului României.

În ultimii ani, a lucrat la Antena Satelor, unde a realizat emisiunile „Magazin de vorbe” și „Departe de casă”, programe construite în jurul oamenilor, al trăirilor și al experiențelor de viață.

