„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc, foarte agresiv, și în câteva zile, nici eu, nici medicii nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin și Alexandra să pună această postare la momentul potrivit, pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorința mea este ca această pagină să rămână deschisă, pentru amintirea mea. Și, dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe și amintiri cu mine, ca să nu mă uitați”, este mesajul de dincolo de moarte transmis de jurnalistă.

Un capitol important al carierei sale s-a desfășurat la România liberă, unde a ocupat și funcția de șef al secției de anchete speciale. A lucrat, de asemenea, la publicații precum Cotidianul și Evenimentul Zilei. Parcursul profesional a dus-o și în zona instituțională: Simona Popescu a fost director al Direcției de Presă a Guvernului României.

În ultimii ani, a lucrat la Antena Satelor, unde a realizat emisiunile „Magazin de vorbe” și „Departe de casă”, programe construite în jurul oamenilor, al trăirilor și al experiențelor de viață.

Ultimul apariție video a Simonei Popescu