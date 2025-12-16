Marți dimineața, un elev a atacat cu un cuțit un paznic și apoi un băiat de 10 ani, care și-a pierdut viața din cauza rănilor, a informat poliția rusă, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, agresorul a fost arestat. Este vorba de un adolescent de 15 ani, a precizat Comitetul de anchetă rus, responsabil cu principalele investigații din țară, care a anunțat și deschiderea unei anchete pentru „crimă”.

Atacul a avut loc în localitatea Gorki-2, din districtul municipal Odintsovo, din regiunea Moscovei. Motivele atacatorului nu sunt cunoscute în acest moment.

Filmul evenimentului: cum s-a pregătit adolescentul înainte de comiterea faptei

Popularul canal de știri pe Telegram Mash din Rusia a scris că paznicul rănit este în stare gravă. Acesta venise după atacator și l-a strigat, după care elevul i-a pulverizat spray cu piper în ochi și l-a înjunghiat în spate, scrie Mash, care a publicat și imagini cu atacul.

După ce l-a ucis pe elevul de 10 ani, adolescentul și-a făcut un selfie cu victima pe fundal.

Pe tricoul adolescentului care a venit cu cuțitul la școală era scris „No Lives Matter”, numele unui grup online care promovează violența, terorismul și distrugerea umanității.

Criminalul a venit la școală cu un rucsac mare și, timp de aproximativ 7 minute, s-ar fi pregătit pentru atac în toaleta școlii.

Un atac similar a avut loc în septembrie 2024, trei adolescenți și o profesoară fiind răniți de un elev care i-a atacat cu un ciocan într-o școală din Cheliabinsk, în Ural, relatează AFP.