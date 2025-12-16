Potrivit unui comunicat de presă remis de Ministerul turc al Apărării, drona a fost detectată și urmărită în conformitate cu procedurile de rutină în timp ce se apropia de spațiul aerian turc dinspre Marea Neagră. Avioane F-16 sub comanda NATO și națională au fost trimise în misiune de interceptare pentru a menține securitatea spațiului aerian.

Pentru a preveni un potențial incident, armata a doborât vehiculul fără pilot într-o zonă sigură, departe de zonele rezidențiale.

„A fost lovită și doborâtă într-o zonă sigură, în afara zonelor rezidențiale”, a transmis Minisiterul Apărării.

Autoritățile nu au specificat originea sau tipul dronei, nici dacă aceasta efectua o misiune de recunoaștere, avea o defecțiune de navigație sau era afectată de interferențe externe.

Însă, este pentru prima dată când Turcia anunţă doborârea unei drone de la izbucnirea războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei.

Incidentul survine după ce Turcia a avertizat săptămâna trecută în legătură cu escaladarea conflictului în Marea Neagră, din cauza atacurilor ruseşti asupra porturilor ucrainene, care au avariat trei nave de marfă deţinute de Ankara.