Fecioară

Ai prosperat cu Jupiter și Uranus formând un trigon cu Ascendentul tău, oferindu-ți un plus de popularitate și bunăstare materială. Acest noroc continuă și în sezonul Sărbătorilor, care aduce un nou trigon armonios către Mercur din casa ta a cincea, cea a plăcerii și creativității. Ești o prezență extrem de plăcută în această perioadă, aducând un val autentic de spirit de Crăciun în viața prietenilor și familiei tale.

A fost un an productiv și roditor pentru tine, iar finalul se anunță pe măsură. Deschide șampania și fă un toast pentru numeroasele reușite care cu siguranță vor urma în 2026.

Scorpion

Venus în prima ta casă îți oferă un plus de farmec în acest sezon al sărbătorilor, așa că, dacă ești singur, pregătește-te pentru avalanșa de atenție. În general, vei fi foarte conectat la emoțiile tale în această perioadă, însă îți va fi mai ușor ca de obicei să vorbești despre ele, cu Mercur aflat în casa a treia a comunicării.

Este momentul ideal pentru discuții sincere cu frații sau prietenii din copilărie despre visele și ideile tale secrete. S-ar putea chiar să dai peste iubirea ta din liceu, întoarsă și ea acasă pentru sărbători, și să decideți să reluați legătura.

Săgetător

Cu atât Soarele, cât și Marte activând prima ta casă pe parcursul celei mai mari părți din decembrie, te vei simți deosebit de impulsiv. Vei fi tentat să spui „da” petrecerilor de sărbători și aventurilor spontane, iar cu Marte oferindu-ți impulsul necesar pentru a te pune în mișcare, vei simți entuziasmul sezonului festiv mai intens decât oricine altcineva anul acesta.

Cu Mercur mutat acum în casa a doua, cea a finanțelor, te poți aștepta la o mărire de salariu, un bonus la muncă — sau poate niște bani în plus strecurați în felicitarea de la bunica. Vei încheia anul simțindu-te stabil din punct de vedere financiar și sincer entuziasmat de ceea ce urmează.

Capricorn

Acesta este sezonul tău, deoarece Soarele intră în Capricorn la solstițiul de iarnă, cu doar patru zile înainte de Crăciun. Capricornii născuți la începutul semnului vor desface cadouri de ziua lor alături de cele de Crăciun — și este foarte probabil ca acestea să fie deosebit de frumoase, datorită trigonului cu Jupiter din luxosul Taur.

În ciuda reputației tale de zodie lipsită de sentimentalism, anul acesta vei fi mai vorbăreț decât de obicei, cu Mercur deschizând drumul înaintea Soarelui în prima ta casă. Este un moment excelent pentru a-ți exprima recunoștința față de rude și pentru a le spune cât de mult le apreciezi. Cuvintele vor curge mai sincer ca oricând, așa că rezervă-ți timp pentru a scrie felicitări de Crăciun sau pentru a nota în jurnal planurile tale pentru 2026, potrivit sursei.