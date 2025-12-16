Berbec

Observa evenimentele si relatiile in care esti implicat. Sunt sanse de a intelege motivatiile ascunse dincolo de perdeaua materiala si de a gasi solutii viabile la toate situatiile cu care ai de-a face. Apar temeri privitoare la achitarea datoriilor, insa si asta face parte din jocul minunat al vietii.

Taur

Relatiile parteneriale îți pot oferi multe bătăi de cap astazi, de aceea fii prudent si evita-le pe cât posibil. Divergenta opiniilor este mare, dar este vorba mai mult de orgolii si scopuri ascunse ale unora care se prezinta drept sustinatorii tai. Provocarile au rolul de a te desprinde de situatiile nepotrivite.

Gemeni

Se pare ca ți-ai propus multe activități astazi, fie acasa, fie la serviciu. Ar fi bine sa ceri sprijinul celorlalti, din cauza faptului ca sanatatea este vulnerabila. Pe de alta parte iti sunt favorizate consultatiile si analizele medicale. Foloseste si remedii naturiste pentru a-ti imbunatatit starea de spirit si ameliora afecțiunile.

Rac

Relatiile sentimentale sunt tensionate si bine ar fi să nu fortezi nota. Daca planuiesti actiuni comune cu persoana iubita sau copiii este posibil ca propunerile sa-ti fie zădărnicite. Lasa-i si pe ceilalti să vină cu idei si respectă-le doleanțele si deciziile. In a doua parte a zilei, rezerva-ti momente pentru un hobby.

Leu

Discutiile in familie sunt importante astazi, pentru ca este rost de a cădea la pace pe treburile comune. Fii intelegator cu ceilalti si accepta-le opiniile si propunerile. A participa impreuna la desfasurarea activitatilor gospodaresti ar fi eficient si amuzant până la urmă. După-amiază reunește-i pe cei dragi la o masă festivă.

Fecioara

Se întrezăresc multe dialoguri și întâlniri cu neamurile și prietenii apropiați. Chiar si in segmentul profesional ti se va cere părerea vizavi de sarcinile de lucru importante. Fii prudent, din cauza faptului că mentalul este răscolit si foarte usor poti face confuzii. Călătoriile pe distanțe scurte reprezintă o altă preocupare a acestei zile.

Balanta

Vor apărea informatii deosebite vizavi de banii castigati dintr-o activitate profesionala. Posibil sa primești salariul, o prima, cadouri sau favoruri de la cine te astepti mai putin. Totusi, fereste-te de cheltuieli majore sau investitii pe termen lung. Deziluziile pândesc in segmentul banilor, astfel ca oricând se pot ivi.

Scorpion

Ziua îți scoate în evidenta aspectele personalitatii tale care necesită îmbunătățiri. Tendinta de a te izola de ceilalti este accentuata si păguboasă. Relationarea cu ceilalti, implicarea in actiuni importante te ajuta sa gasesti mai usor solutii, variante optime pentru dezvoltarea ta personala si profesionala. Totul este sa accepți si alte păreri.

Sagetator

Discretia si visarea cu ochii deschisi îți sunt potrivite astăzi. Ocupă-te numai de treburi usoare si, la nevoie, cere sprijinul celor dragi. Sanatatea este vulnerabila, fiind posibil sa ai nevoie de ingrijiri de specialitate. Cu putin efort si bunavointa ai reusi sa depasesti ziua foarte bine. Odihneste-te si bucura-te de compania celor dragi!

Capricorn

Tentația de a fi alaturi de prieteni sau de persoanele din segmentul profesional este mare și în aparență fermecătoare. Acestia par ca vin dintr-o alta lume si vorbesc o limba necunoscuta tie. Ce ti se spune este spre folosul tau, chiar daca pe moment este posibil sa nu pricepi mare lucru.

Varsator

Astazi pare ca ești pus pe o scena si toata lumea este atentă la vorbele si gesturile tale. Unii vor depune eforturi sa te destabilizeze emoțional sau sa-ti creeze dificultati in relatiile profesionale. Fii prudent in toate si nu te lăsa impresionat de prestațiile altora. Sefii te vor sustine in demersurile tale.

Pesti

Este o zi in care ai putea fi atras de filozofiile de viață ale altora. Astfel, de aici va apărea dorința de a studia, de a experimenta, de a te instrui mai mult. Respecta-ti valoarea personala si nu lua de bun chiar tot ce spun sau fac unii care se cred erudiți.