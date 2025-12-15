PLUS
STAR
SPORT
RFM
Realitatea Plus Youtube
Whatsapp

Horoscopul zilei, luni, 15 decembrie 2025. Planeta acțiunii activează toate zodiile

Horoscopul zilei, luni, 15 decembrie 2025. Planeta acțiunii activează toate zodiile
Horoscopul zilei, luni, 15 decembrie 2025. Planeta acțiunii activează toate zodiile

Luni, 15 decembrie, Marte, planeta acțiunii, intră în Capricorn, semn al disciplinei, al responsabilității și al construcțiilor pe termen lung. Energia se stabilizează și devine orientată spre rezultate concrete. 

Berbec

Intrarea lui Marte în Capricorn îți îndreaptă atenția asupra obiectivelor profesionale și a poziției tale pe termen lung. Noul tranzit astral nu mai cere reacții rapide, ci strategii bine gândite.

Taur

Ziua aduce o motivație solidă de a investi timp și resurse într-o direcție care îți oferă siguranță. Abordezi lucrurile cu răbdare și realism, iar acest stil te ajută să construiești ceva durabil.

Gemeni

Marte te împinge să iei în serios o problemă care ține de profunzimea vieții tale personale. Alegi să mergi până la capăt cu un proces de schimbare, chiar dacă presupune efort susținut și unele renunțări.

Rac

Relațiile și parteneriatele cer mai multă responsabilitate și implicare. Ai ocazia să stabilești limite clare și să consolidezi o colaborare printr-o atitudine matură și constantă.

Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Universul intervine decisiv, patru zodii primesc ajutor neașteptat, un nativ își rescrie drumul

Leu

Planeta Marte te susține să îți organizezi mai eficient munca și activitățile cotidiene. Chiar dacă progresul este lent, perseverența ta începe să dea rezultate vizibile.

Fecioară

Intrarea lui Marte într-un semn de pământ îți oferă un ritm constant și o concentrare excelentă. Poți avansa într-un proiect creativ sau personal, fără presiune inutilă.

Balanță

Atenția se mută asupra vieții de familie și a unei nevoi sporite de stabilitate emoțională. Simți impulsul de a consolida o relație importantă prin acțiuni concrete și bine dozate.

Scorpion

Marte îți oferă un plus de fermitate în exprimare și o hotărâre mai mare în acțiuni. Abordezi o inițiativă practică cu mai multă siguranță și control decât în săptămânile anterioare. 

Săgetător

Energia se îndreaptă spre gestionarea conștientă și responsabilă a resurselor pe care le ai la dispoziție. Devii mai atent la modul în care îți investești timpul și efortul, alegând doar ceea ce merită într-adevăr susținut.

Capricorn

Marte intră în semnul tău și îți amplifică forța de acțiune, rezistența și ambiția. Ai capacitatea de a începe ceva important și de a duce proiectul până la capăt, fără să te abați de la drum.

Vărsător

Începând de azi, Marte favorizează acțiunile discrete, dar eficiente, desfășurate în spatele scenei. Pregătești terenul pentru o acțiune viitoare, cu multă răbdare. Rezultatele nu vor apărea curând, dar succesul depinde chiar de această etapă. 

Pești

Marte activează zona proiectelor de viitor și a colaborărilor. Devii mai selectiv în alegeri și mai implicat în direcțiile care chiar contează pentru tine. Și renunți, treptat, la celelalte.

Zodiile care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie 2025

Citește și

Articol partener

TABUHIGHLIFE.RO

Se redeschide la Paris cel mai mare patinoar indoor din lume
Articol partener

BZI.RO

Cum arată locuința Danei Rogoz de la Viscri: Zici că este muzeu!
Articol partener

LUMEAPOLITICA.RO

Cum explică premierul Ilie Bolojan de ce impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026
Articol partener

PUTEREA.RO

MAI vrea să dea putere polițiștilor locali. Ce păţeşti dacă nu te supui
Articol partener

NEWSBUCURESTI.RO

ANSVSA trage un semnal de alarmă: Vânzarea online a prăjiturilor sau cozonacilor de către persoane neînregistrate este ilegală
Articol partener

ECOPOLITIC.RO

Datoria guvernamentală a urcat in iulie la 58,9% din PIB
Articol partener

OFICIULDESTIRI.RO

Strategia militară este la pământ: România cumpără tancuri de miliarde de euro pe care nu le poate folosi, cu bani de la Sănătate și Educație. Ce fac Bolojan și Nicușor Dan

Actual

Cum a comandat Cristina Guseth articole negative de presă la adresa judecătoarei Lia Savonea
Stenograme explozive: Cum a comandat șefa unui ONG finanțat de Soroș articole negative de presă la adresa judecătoarei Lia Savonea
Informațiile dintr-un dosar de corupție dezvăluie modul în care Cristina Guseth, șefa organizației Freedom House România, care este finanțată de George Soroș, a comandat articole de presă negative îndreptate împotriva judecătoarei Lia Savonea.
MAI MULTE ARTICOLE DIN ACTUAL
Controverse în legătură cu studiile lui Nicușor Dan
Controverse în legătură cu studiile lui Nicușor Dan. Ce a descoperit un fost profesor, răspunsul oficial al Universității București
Parcursul educațional al lui Nicușor Dan intră din nou sub lupa opiniei publice, după ce fostul profesor Horia Bădău a realizat o serie de verificări oficiale. Rezultatele investigației, susținute de răspunsuri transmise de Universitatea din București, aduc detalii neașteptate despre studiile urmate de șeful statului.
Aproape 3 milioane de pensionari primesc bani în plus la pensie
Aproape 3 milioane de pensionari primesc bani în plus la pensie în luna decembrie. Anunțul făcut de ministrul Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că în luna decembrie pensionarii români cu venituri reduse vor beneficia de un supliment financiar de 400 de lei, acordat odată cu pensia.
Ultimele imagini cu Stânoiu și partenerul ei (sursă: TVR)
Scandal după moartea Rodicăi Stănoiu. Trupul fostului ministru al Justiției va fi deshumat. Ce pregătesc procurorii
A fost deschis dosar penal în cazul morții fostului ministru al justiție, Rodica Stănoiu. Potrivit datelor, se ia în calcul inclusiv deshumarea cadavrului. Asta după ce femeia ar fi ajuns la spital cu urme vizibile de lovituri, cu puțin timp înainte de deces, potrivit surselor din anchetă. Medicii au alertat autoritățile, iar procurorii încearcă acum să stabilească dacă moartea a fost violentă și cine se face vinovat. 

Lifestyle

Horoscop săptămâna 13-19 decembrie
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Universul intervine decisiv, patru zodii primesc ajutor neașteptat, un nativ își rescrie drumul
Horoscopul pentru această săptămână aduce transformări majore pentru toate cele 12 zodii. Un nativ se află în fața unei decizii care îi poate schimba complet destinul, iar patru semne zodiacale se bucură de protecție divină.
MAI MULTE ARTICOLE DIN LIFESTYLE
Antonia a trecut prin iad din cauza unei operații estetice
Una dintre cele mai apreciate cântărețe din România a trecut prin iad din cauza unei operații estetice. „Decizie proastă”
Avertisment din partea unei celebre cântărețe din România, în legătură cu procedurile estetice care pot pune viața în pericol. Antonia povestește momentele cumplite prin care a trecut din cauza unei intervenții făcute în urmă cu 8 ani. După ce a stat internată în spital, artista urmează acum un tratament și susține că viața ei a fost pusă în pericol. 
Peter Greene, găsit mort în apartamentul său
Șoc la Hollywood. Un mare actor, cunoscut din „Pulp Fiction” și „The Mask”, găsit mort în apartamentul său. Avea doar 60 de ani
Actorul american Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a fost găsit fără viață în apartamentul său din Lower East Side, New York, pe 12 decembrie, în jurul orei 15:25.
Pește
De ce mănâncă românii pește în noaptea de Revelion. Semnificația unui obicei păstrat din generație în generație
Pe măsură ce se apropie trecerea în noul an, românii încep să pregătească nu doar meniul pentru Revelion, ci și tradițiile considerate aducătoare de noroc. Printre cele mai răspândite se află consumul peștelui la masa din noaptea dintre ani – un ritual prezent în numeroase familii și încărcat de simboluri.

Ultimele stiri

Guvernul Bolojan, în fața moțiunii de cenzură. Vot crucial în Parlament: ce sfori trage premierul
Guvernul Bolojan, în fața moțiunii de cenzură. Vot crucial în Parlament: ce sfori trage premierul
Urmează ziua decisivă pentru Guvernul Bolojan! Parlamentarii se reunesc astăzi ca să dezbată cele două moțiuni depuse de opoziție. Printre ele este moțiunea de cenzură împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan, care pot duce la căderea executivului. Deja, inițiatorii moțiunii au anunțat că au semnale inclusiv de la parlamentari din coaliție care sunt dispuși să o voteze. 
MAI MULTE ARTICOLE DIN ULTIMELE STIRI
Imagini cu o explozie în Crimeea ocupată
Război în Ucraina, ziua 1390. Rusia și Ucraina continuă să își bombardeze reciproc infrastructura energetică – LIVE TEXT
Negociatorul lui Trump urmează să se întâlnească la Berlin cu Volodimir Zelenski și cu lideri europeni importanți. În zona de conflict, Rusia și Ucraina continuă să își atace obiectivele energetice ale inamicului, cu scopul de a crea probleme odată cu venirea sezonului rece.
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia
Giorgia Meloni insistă: centrele de deportare a migranților construite în Albania vor deveni operaționale
Șefa guvernului italian Giorgia Meloni rămâne încrezătoare, în pofida unor regrese legale, că centrele de deportare din Albania, promovate de guvernul său de dreapta, vor funcționa așa cum au fost planificate.
Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto
Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto. Report istoric la Joker - peste 8 milioane de euro
O nouă extragere Loto i-a ținut cu sufletul la gură pe românii care și-au încercat norocul duminică, 14 decembrie 2025. Miza a fost uriașă, cu sume record puse în joc la mai multe categorii.

Timp liber

Zodiile care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie 2025
Zodiile care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie 2025
Începând cu 5 decembrie 2025 câteva zodii vor avea parte de mari schimbări de destin. Iată care sunt zodiile influențate!
MAI MULTE ARTICOLE DIN TIMP LIBER
Horoscopul de weekend. 13-14 decembrie 2025. Ce decizii importante trebuie să luam în aceste zile
Horoscopul de weekend. 13-14 decembrie 2025. Ce decizii importante trebuie să luam în aceste zile
În weekendul 13-14 decembrie 2025 trebuie să luăm niște decizii importante. Cine sunt zodiile vizate și ce arată horoscopul pentru fiecare zodie în parte!
Cum să prepari cea mai gustoasă și sănătoasă omletă. Fructul pe care îl poți adăuga în compoziție
Cum să prepari cea mai gustoasă și sănătoasă omletă. Fructul pe care îl poți adăuga în compoziție
Adăugarea unui singur superaliment în omletă îți poate îmbunătăți digestia și starea de sănătate, transformând un mic dejun obișnuit într-o masă nutritivă și plină de beneficii.
Cum oferi un cadou. Ce trebuie să faci când dăruieşti sau primeşti. Ce spune Codul Bunelor Maniere
Cum oferi un cadou. Ce trebuie să faci când dăruieşti sau primeşti. Ce spune Codul Bunelor Maniere
Cum oferi un cadou și cum trebuie să te comporți atunci când dăruiești sau primești un cadou. Iată ce spune codul bunelor maniere.

Horoscop

Zodiile care își schimbă destinul, începând cu 12 decembrie. Planetele se aliniază în favoarea lor
Zodiile care își schimbă destinul, începând cu 12 decembrie. Planetele se aliniază în favoarea lor
Începând cu 12 decembrie 2025, aceste zodii vor avea parte de schimbări majore în viața lor. Destinul li se schimbă și vor intra într-o nouă eră. Iată cine sunt norocoșii!
MAI MULTE ARTICOLE DIN HOROSCOP
Portalul 12.12. Ce trebuie să faci în această zi, pentru îndeplinirea dorințelor
Portalul 12.12. Ce trebuie să faci în această zi, pentru îndeplinirea dorințelor
Portalul 12.12 aduce un boost de energie benefică. Iată ce trebuie să faci pentru atragerea norocului, a prosperității și îndeplinirea dorințelor!
Horoscopul zilei de vineri, 12 decembrie 2025.
Horoscopul zilei de vineri, 12 decembrie 2025. Surpize, provocări și oportunități astrale pentru zodii
Ziua de vineri, 12 decembrie, vine la pachet momente de reflecție și decizii importante. Astrele le oferă nativilor oportunități neașteptate, dar și provocări care necesită atenție și răbdare.
Dragostea plutește în aer pentru cinci zodii
Dragostea plutește în aer pentru cinci zodii. Începând cu data de 15 decembrie, marea iubire le va bate la ușa inimii
Săptămâna 15–21 decembrie 2025 vine la pachet cu o schimbare majoră în dinamica romantică a cinci zodii din horoscop. Cei născuți sub aceste semne zodiacale vor simți cum dragostea prinde rădăcini mai adânci ca niciodată. Mutarea lui Marte în Capricorn, urmată de intrarea oficială în sezonul Capricornului pe 21 decembrie, schimnă energia astrală din zona flirturilor trecătoare într-o direcție matură, stabilă și orientată spre viitor. Este o perioadă în care confuziile se risipesc, iar iubirea devine concretă, palpabilă și, cel mai important, durabilă.
Vezi emisiunile Realitatea Plus