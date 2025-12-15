Sfântul Elefterie, 15 decembrie

Sfantul Elefterie s-a nascut in Roma intr-o familie de nobili crestini. De mic a ramas orfan de tata fiind crescut numai de mama sa, Antia, care, potrivit traditiei, fusese botezata de catre Sfantul Apostol Pavel. Aceasta a incredintat cresterea si educatia singurului ei fiu lui Anichit, Episcopul Romei. Vazand marile daruri ale lui Dumnezeu care lumineaza sufletul copilului, episcopul l-a hirotonit diacon la varsta de cincisprezece ani, preot la varsta de optsprezece ani, si episcop al Iliricului la varsta de douazeci de ani.

Acolo Sfantul Elefterie a atras pe multi la credinta in Hristos invatand si propovaduind. De aceea, imparatul Adrian a ordonat comandantului Felix ca sa il aresteze pe Sfantul Elefterie si sa il aduca la Roma. Sosind comandantul la Valona (Albania de astazi), orasul unde isi avea scaunul episcopal Sfantul Elefterie, si intrand in biserica, l-a vazut slujind pe acesta. Deodata inima lui Felix s-a schimbat, si a trecut la crestinism.

Felix a primit botezul de la Sfantul Elefterie, apoi a plecat impreuna cu acesta la Roma. Mergand inaintea imparatului, Sfantul Elefterie a marturisit ca Hristos este Dumnezeul tuturor. Adrian l-a supus pe Sfantul Elefterie multor torturi: biciuiri, ardere pe pat de fier, aruncarea in smoala clocotita, si arderea in cuptor de foc.

Dar Sfantul Elefterie s-a izbavit din toate aceste chinuri cu puterea lui Hristos. Vazand minunile, Caribus, eparhul de la Roma, s-a ridicat si a marturisit ca si el este crestin. Caribus a fost torturat si apoi decapitat impreuna cu Fericitul Felix.

La urma, calaii imperiali au taiat si cinstitul cap al Sfantului Elefterie. Mama sa, Antia, a fost ucisa cu sabia pe cand imbratisa si saruta pe fiul ei mort. Trupurile lor au fost mutate la Valona, unde si astazi se preaslaveste Dumnezeu prin minunile care se savarsesc la moastele Sfantului Elefterie.

Parti din sfintele sale moaste sunt prezente si la biserica \"Sfantul Elefterie\" din Bucuresti, una dintre catedralele Capitalei. Locasul a fost ridicat in Piata "Sfantul Elefterie", atunci cand vechea biserica din vecinatate nu a mai facut fata nevoilor spirituale ale populatiei cartierului, zona dezvoltata mai ales dupa primul Razboi Mondial.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

Sfintei Antia, mama Sfantului Elefterie;

Sfantului Coremon;

Cuviosului Pavel;

Sfintei Mucenite Suzana.

Sfantului Mucenic Elefterie Cubiculariu;

Sfantului Mucenic Vah cel Nou;

sursa: crestinortodox.ro