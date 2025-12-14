Decizia a fost luată pe fondul exploziei numărului de pachete de mică valoare care intră zilnic în Uniunea Europeană. Datele oficiale arată că între 2022 și 2024 volumul acestor livrări s-a triplat, ajungând la aproximativ 4,6 miliarde de colete pe an. Autoritățile europene au recunoscut că un asemenea flux face dificil controlul vamal și verificarea respectării regulilor comunitare.

Instituțiile europene au avertizat că situația actuală generează concurență neloială față de producătorii din Uniunea Europeană, obligați să respecte standarde stricte și să achite taxe la import. Totodată, există riscul ca pe piață să ajungă produse contrafăcute sau nesigure, iar transportul fragmentat al milioanelor de colete accentuează impactul asupra mediului.

Firmele româneşti de comerţ online lovite în plin de giganţii străini

Mecanism tranzitoriu până la reforma completă

Miniștrii Economiei și Finanțelor din cele 27 de state membre au decis anterior eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, regim existent din 1983. Implementarea integrală a acestei reforme depinde însă de funcționarea unui centru de date vamal unificat al Uniunii Europene, planificat pentru 2028.

Pentru a acoperi perioada de tranziție, statele membre au convenit asupra unei taxe fixe de 3 euro. Aceasta va fi aplicată tuturor coletelor provenite de la vânzători extracomunitari înregistrați în ghișeul unic european pentru TVA la import, acoperind aproximativ 93% din fluxurile de comerț online care intră în Uniunea Europeană, potrivit Comisiei Europene.

Susținere politică și presiune asupra platformelor asiatice

Statele membre au analizat două variante de taxare: un impozit proporțional cu valoarea produselor sau o taxă fixă. Varianta finală a fost cea a unei sume unice, susținută puternic de Franța, care conduce inițiativele europene de limitare a influenței platformelor asiatice asupra pieței unice.

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a descris acordul drept „o mare victorie pentru Uniunea Europeană”, subliniind protejarea consumatorilor și a suveranității economice. La rândul său, ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, și-a exprimat sprijinul pentru aplicarea rapidă a taxei, considerând necesar un control mai strict al fluxului de produse ieftine.

China, principalul furnizor de colete mici

Conform Comisiei Europene, aproximativ 91% dintre cele 12 milioane de colete sub 150 de euro care ajung zilnic în Uniunea Europeană provin din China. Creșterea este explicată prin expansiunea accelerată a platformelor de comerț online, care au atras milioane de consumatori europeni prin prețuri reduse, livrări rapide și campanii de publicitate intensă.

Instituțiile europene au avertizat că livrarea directă către consumatori amplifică riscurile de fraudă și limitează capacitatea autorităților de a verifica respectarea normelor de siguranță. În acest context, noua taxă de 3 euro este privită ca un instrument de echilibrare a competiției și de protejare a intereselor economice ale Uniunii Europene.

Percheziții la sediul european al Temu, pe fondul suspiciunilor privind subvențiile chineze