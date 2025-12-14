În analiza sa din cadrul unei noi ediții a emisiunii „Culisele Puterii”, Miron Mitrea explică faptul că această strategie a debutat prin atacul asupra pensiilor magistraților, cu scopul de a culpabiliza întreaga categorie profesională. Ulterior, spune el, au fost reactivate vechi organizații și instituții finanțate din exterior, folosite pentru a alimenta discursul critic la adresa justiției. Mitrea subliniază că țintele sunt multiple: ministrul Justiției, procurorii șefi, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, dar și CSM. În opinia sa, coordonarea aparține președintelui Nicușor Dan, cu sprijinul premierului Ilie Bolojan, într-un demers care urmărește concentrarea puterii politice și slăbirea sistemului judiciar.

„Sunt două lucruri care se suprapun. Sau mai corect, este folosită o strategie care este pregătită dinainte de alegerile prezidențiale și care a fost anunțată în mod repetat de președintele Nicușor pe vremea când era candidat și când vorbea de faptul că președintele poate controla justiția și că asta este principala forță pe care o are președintele, și apoi pusă în practică această strategie care a început prin atacul pe pensiile magistraților, unde sunt multe discuții de purtat, mai ales în ceea ce privește vârsta de pensionare. Dar nu asta a fost tema. Tema a fost pur și simplu, așa cum noi am mai vorbit în emisiune când a început acest atac pe pensiile magistraților, ideea a fost să reușească să culpabilizeze de fapt o întreagă categorie socială, mă refer aici la magistrați.

S-a pornit de la această culpabilizare, s-a reușit, sigur că da, populația, o bună parte, pe bună dreptate, s-a simțit jignită de vârsta de pensionare, cuantumul pensiilor și așa mai departe, după care atacul a continuat și continuă folosind metodele vechi. Au fost scoase de la naftalină acele organizații, instituții, pui tu ghilimelele, care de-a lungul timpului au fost plătite din banii USAID și banii Soros, bineînțeles, au făcut parte din așa-numitul plan globalist de control al întregii lumi, mai ales al Europei și SUA. Acestea au fost scoase de la naftalină. Din punct de vedere personal, eu nu m-aș uita nici 5 minute la un material scris de Recorder. Atâta vreme cât această instituție, făcătură, sau ce e ea, aglomerație de oameni, nu a reușit să se ocupe niciodată de acele subiecte care au fost în interesul unei anumite categorii politice, și aici mă refer la progresiști în Europa, woke-iști în SUA sau cum vrei să le spui, cei care sunt reprezentanți în România de USR și de Bolojan.

Vreau să adaug ceva: Nu este atac numai pentru ministrul Justiției, care e numit de PSD, este atac și pe cei doi procurori șefi, este atac și pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, este țintă CSM, este atac și pe domnul Predoiu, care a fost ministrul Justiției.

Atacul lui Bolojan la justiție, coordonat de președintele Nicușor pe care aș vrea să nu-l mai vedeți pe cetățeanul acela aproape turmentat care nu știe în ce direcție să o ia, nu știe cum să țină mâinile, acestea sunt chestiuni colaterale. Are o problemă de orientare în spațiu și de comunicare. Este un politician foarte rece, este un politician greu, un manipulator de excepție, care își dorește toată puterea. Nu știu cât o vrea Bolojan, probabil că o vrea și Bolojan pentru el, dar Bolojan este vioara a doua în jocul ăsta. Vioara întâi este președintele Nicușor, care vrea să facă, și până acum a reușit să facă, dintr-un partiduleț de 10% condus de un cetățean german care este foarte supărat pe Înalta Curte de Casație și Justiție pentru că a dat o decizie împotriva dosarului cu ANI, dosar care oricum va trena așa cum suntem învățați cu dosarele rezistilor, niciunul nu iese la suprafață.

Ca să concluzionez, tot acest atac împotriva justiției este coordonat de președintele Nicușor, de Ilie Bolojan și are ca țintă ministrul Justiției, ministrul de Interne, pe care ar trebui să îl apere că e la el în partid, dar uite că nu îl apără deloc. Aici aș face o paranteză: oricât îmi place sau nu îmi place Predoiu, este ministrul care a reușit prin măsurile pe care le-a luat în 2018 și 2022 să ridice MCV în România, MCV care a fost introdus chiar de băieții ăștia care îi sprijină pe Nicușor și Bolojan, oamenii care l-au sprijinit și pe Băsescu”, a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

Miron Mitrea: ”PSD-ul nu trebuia să intre la guvernare cu USR-ul, nu au ce căuta împreună”