”Eu nu mai știu ce să zic de Sorin Grindeanu. PSD-ul, din câte știu eu, nu a avut o discuție nici măcar informală despre o guvernare cu AUR, deocamdată nu s-a discutat așa ceva. Știu că AUR, în principiu, nu vrea la guvernare până la următoarele alegeri, ar fi și greșit din partea lor. Au 20% în Parlament și au 35% intenție de vot, deci să intre acum la guvernare ar însemna să își strice singuri drumul electoral, cel puțin așa știu eu că s-a discutat în AUR, dar lucrurile se mai schimbă, nu?

Povestea asta cu dacă nu faci ca mine că plec mâine de la guvernare, sunt plictisit ca toată țara de chestia asta. PSD-ul nu poate să își dorească acum alegeri anticipate după fiascoul de la Capitală. Deci, este un joc de picioare pe care eu nu îl mai respect, ca să fiu elegant.

Alegerile din București ne arată că încep să se învețe cu locul trei și aici este curiozitatea mare, faptul că în țară PSD-ul are în continuare rezultate foarte bune, așa cum a avut întotdeauna și a câștigat majoritatea alegerilor. În schimb, la București există o alegere cu mare încărcătură politică, nu administrativă, au ieșit pe locul trei și așa cum spuneau unii și alții au început să se învețe cu locul trei.

Deci, PSD-ul practic este rupt în două acum. Are rezultate bune la nivel local, are oameni foarte buni, pot să dau o grămadă de exemple, și în același timp reușește la nivel național să se facă de rușine cu niște rezultate îngrozitoare datorită unei conduceri mai slabe, care este subordonată unor interese mai degrabă din afara partidului, decât din partid.

În mod firesc, PSD-ul nu trebuia să intre la guvernare cu USR-ul, nu au ce căuta împreună, nu trebuia să accepte acest joc. Nu știu dacă trebuie să facă alianță cu AUR sau fără AUR, asta este o chestiune care ar intra în discuții, după ce ar fi o majoritate posibilă, ceea ce nu este cazul la ora actuală.

Nu cred că PSD-ul vrea alegeri anticipate, nu își permite la această oră, AUR-ul vrea pentru că a obținut niște rezultate extraordinare cu Anca Alexandrescu la Capitală, ceea ce este pentru AUR absolut excepțional. Meritul foarte mare este al Ancăi, dar asta nu înseamnă că AUR nu a ieșit bine în aceste alegeri”, a declarat Miron Mitrea.