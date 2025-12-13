În momentul în care protestatara a traversat strada pentru a intra în mulțime, jandarmii au urmărit-o și i-au interzis să participe. În ciuda insistențelor, oamenii legii nu au permis accesul acesteia printre ceilalți manifestanți. „De unde știți că nu sunt cu românii de aici?” a întrebat femeia. „Eu am steagul României, sunt cu voi”, a adăugat ea, în timp ce echipele de dialog ale jandarmeriei au rămas ferme în decizia lor.
Muzică patriotică pe trotuar
Însoțită de un alt protestatar, femeia a continuat să își exprime mesajul pe trotuarul din apropiere. Cei doi au pornit boxele și au difuzat cântece patriotice, fluturând drapelul României.
@luisbraturo Azi, 12-12-2025. #luisbratu #românianuarepreț #suntemînlegitimăapărare #selfdefense #video_viral #fypシ゚viralシfypシ゚viralシalシ #fyp #fyppp #fouryou ♬ sunet original - Legitimă Apărare (Luis Bra
Intervenția organizatorului
După câteva melodii, Marian Rădună, organizatorul protestului, a venit la fața locului. Acesta a discutat atât cu jandarmii, cât și cu cei doi protestatari. În urma dialogului, muzica a fost oprită, iar boxa a fost închisă.
