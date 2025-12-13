Incident la mitingul din Piața Victoriei. Ce a pățit o protestatară care a venit cu drapelul României și a pus muzică patriotică - Video

La mitingul desfășurat în Piața Victoriei s-a produs un episod neobișnuit. O femeie a venit purtând drapelul României și o boxă portabilă, cu intenția de a se alătura manifestanților.

În momentul în care protestatara a traversat strada pentru a intra în mulțime, jandarmii au urmărit-o și i-au interzis să participe. În ciuda insistențelor, oamenii legii nu au permis accesul acesteia printre ceilalți manifestanți. „De unde știți că nu sunt cu românii de aici?” a întrebat femeia. „Eu am steagul României, sunt cu voi”, a adăugat ea, în timp ce echipele de dialog ale jandarmeriei au rămas ferme în decizia lor.

Muzică patriotică pe trotuar

Însoțită de un alt protestatar, femeia a continuat să își exprime mesajul pe trotuarul din apropiere. Cei doi au pornit boxele și au difuzat cântece patriotice, fluturând drapelul României.

Intervenția organizatorului

După câteva melodii, Marian Rădună, organizatorul protestului, a venit la fața locului. Acesta a discutat atât cu jandarmii, cât și cu cei doi protestatari. În urma dialogului, muzica a fost oprită, iar boxa a fost închisă.

