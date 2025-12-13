George Simion susține că oamenii din partidul pe care îl conduce vor continua să spună adevărul și că vor lua modelul liderilor conservatori din Uniunea Europeană.

„Un răspuns scurt și brutal este că lumea ar înceta să existe. Și ceea ce văd în viitor și în lumea liberă, de la Statele Unite la Uniunea Europeană, este că viitorul ne aparține nouă. Viitorul aparține patrioților.

Vom continua să spunem adevărul și singurul model care ne stă în față este să spunem adevărul și să câștigăm puterea în toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene”, a spus George Simion.

