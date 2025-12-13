Datele arată vulnerabilități clare în sistemul de imunizare. Deși prima doză de vaccin are o acoperire ridicată, a doua doză rămâne sub nivelul necesar pentru protecția colectivă. Acest dezechilibru permite reapariția focarelor, inclusiv în zone cu populație majoritar imunizată.

Specialiștii leagă evoluția bolii de migrația din zone cu rate scăzute de vaccinare, în special din Maroc și România. Spun că există un risc real de reintroducere a rujeolei la scară largă și cer măsuri mai stricte de supraveghere, controale la frontieră și o atenție sporită asupra vaccinării, pentru a proteja populația vulnerabilă.

Explicațiile specialiștilor

Specialiștii au semnalat „puncte slabe” în privința vaccinării, referitoare la momentul administrării primei doze și la nivelul insuficient de acoperire vaccinală, care nu atinge pragul de 95% necesar pentru imunitatea colectivă, conform presei spaniole. În Spania, rata pentru prima doză este de 96,65%, dar pentru a doua doză scade la 91,75%, cu diferențe regionale ce lasă anumite zone expuse. Ca exemplu este menționat focarul din Franța, unde numeroase persoane vaccinate complet au fost afectate, deoarece prima doză fusese administrată prea devreme, reducând eficiența la 60–83%. José Gómez Rial, purtător de cuvânt al Societății Spaniole de Imunologie, a declarat că anticorpii materni neutralizează vaccinul la sugarii sub 12 luni.

Cazuri aduse din regiuni endemice

Reapariția rujeolei în Europa și în Spania este pusă pe seama imigrației necontrolate, care favorizează aducerea de cazuri din zone unde boala continuă să fie endemică. Surse medicale, inclusiv Ministerul Sănătății și Asociația Spaniolă de Pediatrie, indică Marocul, cu peste 40.000 de cazuri și 150 de decese în 2023, și România ca fiind principalele țări de origine pentru cazurile importate. Până în 2025, estimările arată că până la 80% dintre cazurile aduse în Spania vor proveni din Maroc, alimentate de migrații masive precum Operațiunea „Trecerea Strâmtorii”, dar și de comunitățile de imigranți din aceste state.

Creștere semnificativă a cazurilor în Spania

Reprezentanții Societății Spaniole de Boli Infecțioase au declarat că „principalul factor în creșterea cazurilor de rujeolă este migrația”. În primele luni din 2025, numărul cazurilor din Spania a crescut cu 43% față de totalul anului 2024, cu focare în Andaluzia, Țara Bascilor și Catalonia, multe având legătură cu cazuri importate. Imigrația masivă din zone cu rate scăzute de vaccinare amplifică problema, permițând virusului să se răspândească în grupuri vulnerabile, chiar dacă populația locală are o acoperire ridicată. Autoritățile din sănătate avertizează asupra unui „risc real de reintroducere” a bolii și au intensificat controalele la frontieră, subliniind că supravegherea trebuie consolidată în fața unei imigrații necontrolate care amenință progresele sanitare europene.

