Ce presupune infecția cu SSPE?

Medicii americani au precizat că micuțul contractase rujeola când era bebeluș, înainte să poată primi prima doză de vaccin ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), recomandată între 12 și 15 luni. Deși copilul și-a revenit inițial, boala a revenit după câțiva ani sub forma SSPE, afectând sistemul nervos central. Odată diagnosticată, afecțiunea evoluează rapid, ducând la convulsii, pierderea abilităților motorii și, în final, la comă sau deces. Majoritatea pacienților mor în decurs de unu până la trei ani.

„Acest caz este o reamintire dureroasă a pericolului pe care îl reprezintă rujeola, mai ales pentru cei vulnerabili și pentru copiii prea mici ca să fie vaccinați”, a declarat dr. Muntu Davis, responsabilul cu sănătatea publică din comitatul Los Angeles.

La rândul său, medicul pediatru Mihai Craiu a criticat pe rețelele sociale neîncrederea crescută a românilor în specialiști, subliniind că teama și dezinformarea împing părinții spre decizii greșite:

„Suntem măcinați de spaime rostogolite pe ecrane. Am uitat cum era când aveam încredere în profesioniști. (...) Chiar nu învățăm nimic din greșelile altora, le repetăm pe ale noastre și plătim cel mai greu preț”, a scris medicul.

Datele oficiale arată că riscul de a dezvolta SSPE după rujeolă este de aproximativ 1 la 10.000 de cazuri, însă la sugari probabilitatea crește dramatic, până la 1 la 600.

Specialiștii atrag atenția că vaccinarea este singura formă de protecție sigură. În Statele Unite, rata de vaccinare în rândul copiilor de grădiniță a scăzut sub 93% în anul școlar 2023-2024, sub pragul de 95% necesar pentru a preveni focarele.

În acest an, țara a înregistrat cea mai mare epidemie de rujeolă de după anul 2000, cu peste 1.400 de cazuri raportate.