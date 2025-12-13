„Vă rog să îi ajutați pe cei de la Corupția Ucide pentru a avea cele necesare organizării protestelor. Ar mai fi nevoie de aproximativ 2.000 de lei, sumă care poate fi acoperită foarte ușor dacă fiecare contribuim măcar cu banii pe care îi dăm pe o cafea. Detalii în comentarii. Ne vedem diseară”, a scris fostul deputat USR Cătălin Teință pe pagina sa de Facebook.

De altfel, USR a ajuns prima dată la putere pe un val similar de mobilizare a societății împotriva corupției din justiție. Legătura a fost făcută chiar de Vlad Voiculescu într-o postare: „Justiția și independența ei. De la #rezist la #asunatLia”, a scris acesta pe Facebook.

Întregul scandal din Justiție are loc în contextul în care președintele Nicușor Dan este așteptat, în primăvară, să numească noi șefi în fruntea Parchetelor.