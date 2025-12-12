Încetarea mandatelor și anularea împuternicirilor

În urma plecării lui Coarnă, Biroul Executiv Central a decis anularea tuturor împuternicirilor acordate pentru constituirea de filiale care nu au fost validate până în prezent, precum și anularea cererilor de aderare aflate încă în așteptare. Membrii vizați au fost notificați asupra hotărârilor adoptate și li s-a cerut să respecte prevederile statutare aflate în vigoare.

Angajament pentru transparență și disciplină internă

Conducerea FAR reafirmă, în comunicat, angajamentul față de disciplină internă, transparență, loialitate și buna funcționare a structurilor partidului. Formațiunea subliniază că aceste principii sunt esențiale pentru consolidarea unui partid aflat încă la început de drum pe scena politică din România.

Identitate politică și valori asumate

Partidul Forța Alternativă pentru România se poziționează ca un partid de centru-dreapta, cu o identitate națională puternică și cu rădăcini în principiile creștin-democrate și conservatoare. FAR susține valori fundamentale precum patriotismul, suveranitatea, independența, unitatea și pluripartidismul, pe care le consideră piloni pentru funcționarea democratică a statului român.

Potrivit documentului, formațiunea a fost creată pentru a reprezenta cetățenii care nu se regăsesc în actualele partide politice și pentru a oferi o perspectivă nouă în viața publică. FAR își propune să reconstruiască încrederea dintre cetățeni și stat, prin soluții pragmatice și politici publice clare.

Viziune pentru România: dezvoltare, familie, educație și infrastructură

Partidul subliniază rolul central al familiei tradiționale în societate, pe care o consideră baza unei națiuni stabile. În contextul declinului demografic, FAR afirmă că protejarea și sprijinirea familiei este o prioritate națională.

De asemenea, formațiunea pune accent pe:

dezvoltarea infrastructurii rutiere și a mobilității naționale,

sprijinirea mediului de afaceri și atragerea investițiilor,

asigurarea educației și egalității de șanse,

facilitarea accesului familiilor la locuințe,

modernizarea transportului rutier, feroviar, naval, aerian și pedestru,

reducerea accidentelor prin programe de educație rutieră,

protejarea drepturilor cetățenilor și respectarea libertăților fundamentale.

Dimensiunea spirituală și rolul religiei

FAR își reafirmă și angajamentul pentru respectarea libertății de conștiință, susținând că România este un stat cu tradiție creștină, în care valorile spirituale au un rol în viața publică. Partidul promovează o societate deschisă, în care religia este parte a identității și echilibrului comunității.

Concluzie

Prin aceste măsuri și prin reafirmarea valorilor sale, Partidul Forța Alternativă pentru România încearcă să consolideze structurile interne și să își contureze profilul pe scena politică. Schimbarea conducerii și reorganizarea internă marchează o etapă importantă în evoluția formațiunii, care susține că acționează exclusiv în interesul României și al cetățenilor săi.