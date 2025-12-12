Dezastrul de la Barajul Paltinu, în atenția Comisarului European pentru Coeziune

Într-o scrisoare adresată Comisarului pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, europarlamentarii AUR Gheorghe Piperea, Adrian Axinia și Georgiana Teodorescu descriu criza fără precedent provocată de golirea lacului de acumulare de la Paltinu și modul în care peste 100.000 de oameni au rămas, de mai bine de două săptămâni încoace, fără apă potabilă și de consum menajer.

Potrivit eurodeputaților AUR, această situație “evidențiază nu numai importanța comunicării instituționale eficiente și managementul de criză, ci și cât de importante sunt fondurile de coeziune pentru o restaurare rapidă și eficientă a infrastructurii de apă”.

În scrisoare sunt descrise atât riscurile ulterioare de inundații, infestarea apei potabile și alunecările de teren, cât și îngrijorările publice legate de aplicarea oarbă a “Nature Restoration Law”.

Europarlamentarii AUR cer Comisiei Europene:

Optimizarea fondurilor specifice pentru infrastructura de apă și securitatea aprovizionării cu apă;

Monitorizarea atentă a gestionării acestor fonduri;

Supravegherea îndeaproape a implementării proiectelor.

Potrivit reglementărilor europene, scrisoarea trebuie să primească un răspuns în 30 de zile.