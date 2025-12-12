Potrivit eurodeputaților AUR, această situație “evidențiază nu numai importanța comunicării instituționale eficiente și managementul de criză, ci și cât de importante sunt fondurile de coeziune pentru o restaurare rapidă și eficientă a infrastructurii de apă”.

În scrisoare sunt descrise atât riscurile ulterioare de inundații, infestarea apei potabile și alunecările de teren, cât și îngrijorările publice legate de aplicarea oarbă a “Nature Restoration Law”.

Europarlamentarii AUR cer Comisiei Europene:

Optimizarea fondurilor specifice pentru infrastructura de apă și securitatea aprovizionării cu apă;

Monitorizarea atentă a gestionării acestor fonduri;

Supravegherea îndeaproape a implementării proiectelor.

Potrivit reglementărilor europene, scrisoarea trebuie să primească un răspuns în 30 de zile.