Dezinformare gravă privind organizarea Instanței supreme

Pentru corecta informare a opiniei publice și combaterea dezinformării promovate de un om politic, facem următoarele precizări: În spațiul online a fost astăzi promovată o informație falsă conform căreia, în mod arbitrar, conducerea Înaltei Curți a adoptat decizia de desființare a unor completuri de judecată în materie penală.

Astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție nu a fost convocată vreo ședință a colegiului de Conducere care să fi avut pe ordinea de zi aprobarea compunerii anuale a completurilor de judecată.

Conform prevederilor legale, numai acest for are competența de a desființa ori înființa completuri de judecată la toate secțiile instanței supreme. Competența de adoptare este conferită de prevederile art. 31 din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară.

Dată fiind modalitatea colegială și participativă în care se iau deciziile, președintele Secției penale a avut astăzi o discuție cu toți judecătorii secției pentru a se stabili modalitatea în care vor fi organizate completurile din anul 2026. Acest proces consultativ este tocmai expresia modului transparent în care sunt abordate propunerile privind buna funcționare a secțiilor Instanței supreme, la toate secțiile ICCJ. Așadar, nu a fost nicio ședința prin care să se decidă desființarea sau nu a completurilor de judecată, sens în care chiar și revenirea domnului deputat USR Stelian Ion, conform căreia „decizia s-a amânat”, este tot o dezinformare, în condițiile în care Colegiul de conducere nu a fost întrunit. Aceste precizări sunt necesare în scopul evitării perpetuării unor informații false care afectează încrederea publică în funcționarea și activitatea Instanței supreme”, se arată în comunicatul de presă de la Înalta Curte.