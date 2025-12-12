Părinții copilei, Darci Lambert (24 de ani) și Jorden McGuire (34 de ani), au fost puși sub acuzare pentru crimă și cruzime față de animale, autoritățile susținând că tragedia ar fi putut fi prevenită.

Cum s-a produs tragedia?

Incidentul s-a produs pe 18 noiembrie, când cei doi și-au găsit copilul fără viață în locuință. Ancheta arată că în casă se aflau patru câini, iar trei dintre ei prezentau semne clare de malnutriție. Potrivit procurorilor, părinții erau conștienți de agresivitatea animalului care a atacat copilul, însă au lăsat-o nesupravegheată în aceeași încăpere cu el timp de mai multe ore.

Polițiștii chemați la fața locului au descoperit nu doar condiții nepotrivite pentru creșterea animalelor, ci și alte specii ținute în casă, printre care două șopârle.

Sergentul Dillon Quirk, din cadrul poliției Oklahoma City, a declarat pentru People că „fetița a fost lăsată în acea cameră cu animalul o perioadă substanțială de timp înainte de a fi găsită decedată”.

Părinții riscă închisoarea pe viață

Conform autorităților, cei doi adulți se confruntă cu acuzații extrem de grave. Pentru omor, legislația din Oklahoma prevede pedeapsa cu închisoarea pe viață, iar dacă fapta este încadrată ca omor de gradul I, procurorii pot solicita chiar pedeapsa capitală. De asemenea, cei doi sunt anchetați pentru cruzime față de animale, având în vedere starea în care au fost găsiți câinii familiei.

Declarația oficială a poliției subliniază că părinții „au permis copilului să rămână în prezența unui câine periculos și malnutrit, în ciuda faptului că erau perfect conștienți de riscul major la care o expuneau”.

Durere și revoltă în familie

Moartea fetiței a lăsat în urmă o familie devastată. O verișoară a copilei a publicat un mesaj emoționant pe pagina creată pentru strângerea de fonduri în memoria acesteia:

„Locklynn era lumină pură. Curioasă, blândă și plină de bucurie. Zâmbetul ei lumina orice zi. Era iubită profund și iubea cu toată ființa. Pierderea ei, în asemenea circumstanțe, a sfâșiat întreaga noastră familie.”

Tragedia a provocat indignare și uimire în rândul comunității locale, mulți întrebându-se cum părinții ar fi putut ignora pericolul evident reprezentat de un animal agresiv și neîngrijit. Ancheta continuă, în timp ce cei doi adulți se află în arest, urmând să fie prezentați în fața instanței.