Anunțul a fost făcut vineri de autoritățile germane, care au precizat că pietrele prețioase erau ingenios camuflate sub un fund fals al trolerului.

Potrivit declarațiilor comune ale poliției federale și ale autorităților vamale, diamantelor urmează să le fie stabilită valoarea reală de către un expert specializat, având în vedere cantitatea considerabilă și gradul de prelucrare.

Pasagerul, venit din Angola, a fost arestat

Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, sosise cu un zbor din Angola și a atras atenția vameșilor în timpul unui control de rutină. Verificarea detaliată a bagajului de mână a scos la iveală compartimentul ascuns, plin cu mii de diamante brute, pe care pasagerul nu le declarase la intrarea în Germania.

Conform legislației, astfel de bunuri trebuie declarate, iar transportul lor necesită documente legale care să ateste proveniența. Cum bărbatul nu a putut furniza niciun certificat, acesta a fost imediat încătușat și plasat în arest preventiv.

Autoritățile germane continuă investigațiile pentru a stabili proveniența diamantelor și eventualele conexiuni cu rețele de trafic internațional. Valoarea totală a capturii ar putea fi de ordinul milioanelor de euro, însă evaluarea oficială urmează să fie comunicată în perioada următoare.