Un incident naval a avut loc astăzi pe Dunăre, pe raza județului Tulcea, implicând două ambarcațiuni.

Potrivit primelor informații, un vas sub pavilion turcesc, care se afla în marș, nu ar fi reușit să păstreze cursul și a intrat în coliziune cu o altă navă. Ambarcațiunea lovită era încărcată cu grâu și se afla în stare de staționare/ancorată în momentul impactului.

Din imaginile surprinse la fața locului, se observă că vasul turcesc a lovit frontal cealaltă navă. Imediat după impact, echipajul navei turcești a intervenit pentru a evalua situația și a constata pagubele produse.