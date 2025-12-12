Crin Bologa: „Am plătit să joc tenis la baza sportivă. Nu știam de dosar!”

Crin Bologa nu a negat că ar fi jucat la Dinamo, însă a declarat că plătea pentru asta și că nu știa de existența vreunui dosar. Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS pentru un punct de vedere, fostul șef DNA a declarat:

„Nu am jucat tenis gratuit la Dinamo. Un coleg a închiriat terenul, pe numele lui, 2 ore pe săptămână și plăteam, pe rând, fiecare dintre noi( jucam dublu). Era în apropierea locului unde locuiam. Nu știu dacă era vreun dosar ce viza clubul Dinamo, dar puteți întreba la DNA. La nevoie, cu acordul colegilor, va pot comunica numele acestora și a celui care figura în contract.

Plăteam la casieria din holul bazinului de înot și se pot cere chitanțele. Cred că ne vom vedea în instanță. Contractul și chitanțele erau pe numele Ulici Ioan." - a transmis Crin Bologa.