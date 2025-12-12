Potrivit agenției Reuters, două platforme offshore aparținând gigantului rus Lukoil au fost vizate de drone ucrainene, într-un nou episod al strategiei Kievului de a afecta capacitatea Moscovei de a produce și exporta combustibili.

Surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au precizat că țintele vizate au fost platformele Filanovsky și Korchagin – ambele situate în apropierea celui mai mare zăcământ petrolier operat de Rusia în Marea Caspică. Platforma Filanovsky fusese deja atacată la începutul săptămânii, marcând atunci primul raid ucrainean asupra acestei regiuni de la începutul conflictului.

Pagube semnificative și producție suspendată

Informațiile preliminare indică faptul că atacurile au afectat echipamente esențiale de producție, forțând oprirea activității pe ambele platforme. Reuters subliniază că nu a putut verifica independent amploarea pagubelor și că a solicitat un punct de vedere oficial din partea Lukoil.

Rămâne neclar traseul dronelor implicate în operațiune, având în vedere că Marea Caspică se află la peste 700 de kilometri distanță de granița ucraineană – un aspect care ridică întrebări suplimentare privind capacitățile tehnice ale Kievului.

Parte a unei strategii energetice extinse

Aceste atacuri se înscriu într-o tactică tot mai agresivă a Ucrainei, menită să lovească în sectorul energetic al Rusiei, care reprezintă principala sursă de venit pentru finanțarea efortului de război al Moscovei. În ultimele luni, Kievul a vizat în mod repetat rafinării și depozite petroliere din partea europeană a Rusiei.

Recent, ofensiva a fost extinsă și pe rutele maritime: cel puțin trei petroliere care transportau țiței rusesc prin Marea Neagră au fost atacate cu drone navale în ultimele două săptămâni.