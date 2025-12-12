Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit un plan propus de Statele Unite ale Americii, care vizează retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas. Conform declarațiilor sale făcute joi la Kiev, propunerea inițială, care sugera cedarea părților controlate de Ucraina către Rusia, a fost revizuită într-o variantă de compromis. Aceasta prevede ca trupele ucrainene să se retragă, iar Washingtonul să creeze ulterior o „zonă economică liberă” sau „zonă demilitarizată” în teritoriile respective, fără însă ca trupele ruse să avanseze.

Zelenski a subliniat că Ucraina nu consideră planul echitabil fără garanții clare că trupele ruse nu vor ocupa zona după retragerea militarilor ucraineni. "Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă și cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce va opri aceste alte trupe, pe ruși? Sau ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să ocupe această zonă economică liberă? Toate acestea sunt foarte serioase," a avertizat președintele. El a insistat că, dacă se discută despre un compromis, acesta trebuie să fie echitabil și că orice decizie privind concesiunile teritoriale poate fi luată doar de "poporul ucrainean" printr-un referendum sau alegeri.

Conform explicațiilor oferite de Zelenski, planul SUA presupune de asemenea înghețarea liniilor frontului în regiunile Herson și Zaporojie, în timp ce Rusia ar trebui să renunțe la câteva mici teritorii controlate în alte zone. Liderul ucrainean a precizat că echipa de negociere de la Kyiv a trimis miercuri la Washington o versiune revizuită a proiectului, dar au rămas întrebări esențiale legate de teritoriu și de controlul centralei nucleare de la Zaporojie.

Presiuni din partea SUA

Președintele ucrainean se află sub presiune puternică din partea fostului președinte american Donald Trump de a accepta planul de pace. Trump l-a criticat pe Zelenski în ultimele zile, acuzându-l că nu ar fi citit proiectul și punând sub semnul întrebării legitimitatea sa. Karoline Leavitt, secretarul de presă al lui Trump, a declarat că fostul președinte este "extrem de frustrat de ambele părți ale acestui război" și "sătul de întâlniri doar de dragul întâlnirilor."

O altă incertitudine majoră este disponibilitatea Rusiei de a semna un tratat, sau dacă președintele rus, Vladimir Putin, nu face altceva decât să câștige timp pentru a continua avansul militar pe perioada iernii.

Pe plan european, Mark Rutte, Secretarul General NATO, a avertizat joi la Berlin că Europa a fost "tăcută complacentă" în fața amenințării rusești, sugerând că un nou război pe scară largă ar putea apărea în următorii cinci ani. El a cerut statelor europene să își majoreze cheltuielile pentru apărare.

În pofida acestor presiuni, liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, au subliniat că doar Ucraina poate decide asupra întrebărilor teritoriale. Merz a declarat că ar fi o greșeală să forțezi președintele ucrainean să accepte o pace pe care poporul său nu o va accepta după patru ani de suferință.

Aderarea la UE și garanțiile de securitate

Pe lângă planul cadru general de pace, Zelenski a menționat că Ucraina speră să semneze în curând două documente separate: unul privind potențialele garanții de securitate în cazul unui nou atac rus și unul legat de reconstrucția economică.

În paralel, în vestul Ucrainei, oficiali de top ai Uniunii Europene au discutat perspectivele de aderare a Ucrainei la UE. Deși majoritatea membrilor UE susțin primirea țării, negocierile formale sunt blocate de liderul Ungariei, Viktor Orbán. Zelenski a declarat că speră ca președintele SUA să exercite presiuni asupra Ungariei sau a oricărui alt stat membru care ar bloca aderarea. "Ucraina va deveni membru al UE și nimeni nu o poate bloca," a declarat Marta Kos, Comisarul UE pentru Extindere, în timpul discuțiilor.