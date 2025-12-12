Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, rețeaua de taximetriști suspectați de fraudă a acționat intens în perioada 27 septembrie – 6 octombrie 2025.

Modul de operare al grupului se baza pe o înțelegere prealabilă.

Doi dintre inculpați, care lucrau ca șoferi de taxi, reușeau să intre în posesia telefoanelor mobile ale clienților pe care îi transportau, obținând totodată și parolele de deblocare ale acestora.

Ulterior, cu ajutorul celorlalți membri ai grupului, suspecții accesau aplicațiile bancare instalate pe telefoanele victimelor și efectuau tranzacții.

Banii erau transferați din conturile clienților în conturi gestionate de inculpați, deschise la diverse instituții financiare pe numele unei persoane fără adăpost. Procurorii au transmis că sumele sustrase erau apoi retrase de la bancomate din București, prejudiciul total produs fiind de aproximativ 55.000 de lei. Anchetatorii au mai arătat că suspecții au încercat să inițieze și alte transferuri, în valoare de circa 40.000 de lei, însă acestea au fost blocate.

În cursul zilei de miercuri, anchetatorii au desfășurat opt percheziții domiciliare în București și Ilfov. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate bunuri esențiale pentru anchetă, inclusiv aproximativ 100 de telefoane mobile, diverse dispozitive de stocare a datelor informatice, precum și înscrisuri.

În total, cinci persoane au fost inculpate în dosar sub acuzațiile de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Deși procurorii solicitaseră instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile, judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București a respins cererea, hotărând ca inculpații să fie cercetați sub control judiciar. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a contestat decizia.