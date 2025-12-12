Raportul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) arată că, în acelaşi interval, au fost înregistrate peste 81.000 de infecţii respiratorii – gripă clinică, IACRS şi pneumonii –, cu 28% mai multe faţă de săptămâna precedentă. Deşi cifrele sunt în creştere, totalul rămâne cu aproape 17% sub nivelul aceleiaşi săptămâni din sezonul trecut.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate în 39 de judeţe, cele mai afectate fiind municipiul Bucureşti şi judeţele Botoşani, Iaşi, Suceava, Cluj şi Braşov. Tot în această perioadă au fost confirmate în laborator 28 de cazuri de gripă, majoritatea cu virus gripal A.

Numărul infecţiilor respiratorii acute severe (SARI) a ajuns la 22, mai puţine faţă de săptămâna anterioară, dar peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din sezonul precedent. De la începutul sezonului, totalul cazurilor confirmate de laborator a urcat la 80, însă până acum nu a fost raportat niciun deces asociat virusului gripal.

Campania de vaccinare antigripală rămâne în derulare, cu peste 1,19 milioane de doze administrate până la 7 decembrie, dintre care peste 1,17 milioane pentru persoanele din categoriile eligibile pentru compensare.

În contextul epidemiologic menționat, INSP face următoarele recomandări:

Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.