O tulpină derivată de gripă A, cunoscută acum drept „super-gripa”, domină cazurile de boli respiratorii. Liderii din sănătate avertizează că sezonul gripal a început neobișnuit de repede, în timp ce experții în virusologie fac apel tot mai des la purtarea măștilor.

Specialiștii spanioli susțin că este cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Cea mai gravă situație este în Catalonia, unde incidența este de 419 cazuri la 100 de mii de locuitori.

Medicii au improvizat paturi pe holurile spitalelor și fac față cu greu numărului de pacienți care s-au îmbolnăvit de super-gripă.

Autoritățile franceze au transmis că infecțiile cresc în toate categoriile de vârstă. Farmaciile din Spania au raportat o explozie a vânzărilor de măști și medicamente antivirale în ultimele trei săptămâni. De asemenea, britanicii au declarat că patru spitale sunt în stare critică din cauza numărului uriaș de pacienți cu gripă.

În Irlanda de Nord, directorul unei școli a spus că este ca în perioada Covid, asta după ce 170 de elevi au lipsit într-o singură zi. În Scoția, de pildă, rata absenței elevilor în ultima săptămână aproape s-a dublat.