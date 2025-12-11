Culmea, printre cei care au aprobat în trecut cumpărarea de autovehicule la suprapreț este și Ilie Bolojan, șeful lui Pîslaru. De aceea, jurnaliștii au scris fără rețineri că suntem în situația uluitoare în care un ministru ales în Guvern pe un loc al PNL a ajuns să își dea propriul premier pe mâna procurorilor. Mai exact, chiar pe mâna Laurei Codruța Kovesi, șefa Parchetului European.

Rezultatele controalelor: câți bani s-au dat în plus?

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control. [...] modul de implementare a fost neuniform și lipsit de o coordonare centralizată. [...] Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziționat, în județe diferite, la valori semnificativ variabile — între un minim de 99.000 euro și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele. [...] Diferența semnificativă de preț pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înțelegere între firme (preț de cartel), prețul nereprezentând o imagine reală a prețurilor practicate pe piață.”, a zis Dragoș Pîslaru.

„Tot scandalul achiziției de microbuze electrice a ieșit la suprafață la finalul verii, când jurnaliștii au descoperit că prețurile cu care au fost cumpărate autovehiculele erau duble sau chiar triple față de cele obișnuite din Uniunea Europeană. La scurt timp după ce au apărut informațiile, Dragoș Pîslaru, a trimis corpul de control. Rezultatele cercetărilor au venit abia după mai bine de 3 luni.”, a scris pe pagina sa de socializare Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prețurile nu sunt singurele nereguli descoperite. Ministrul a transmis că sunt diferențe între listele localităților beneficiare și cele care au primit în final microbuze. Cu toate acestea, doar instanțele pot face lumină, fiindcă ministerul nu are calitatea legală de a da verdicte definitive.

În august 2024, Ilie Bolojan, pe atunci președinte al Consiliului Județean Bihor, anunța că fuseseră începute procedurile pentru cumpărarea a 25 de microbuze electrice, cu peste 30 milioane de lei, respectiv 1,2 milioane de lei bucata sau 241 de mii de euro. Finanțarea era doar din PNRR, adică fonduri europene. Ulterior, suma plătită pentru microbuze a fost mai mică, de doar 1,1 milioane de lei. Chiar și așa, suma este uriașă, de aproximativ 218.000 de euro. Totul, în timp ce prețurile uzuale din Uniunea Europeană sunt de doar 80.000 - 90.000 de euro.

„În mod evident am sesizat DLAF-ul, care este autoritatea națională legată de fraudă, pentru partea aceasta de suspiciuni legate de posibile interferențe și, de fapt, ideea de ajustarea, de fapt, a ofertelor la bugetul maximal și nu la prețul pe care îl ai, cel mai bun preț pe care poți să-l oferi.

DNA-ul nu este în acest moment între autoritățile sesizate. Cred că colegii mei au indicat în raportul de control că discutăm de fonduri europene și mai degrabă pe această zonă.”, a transmis Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Atât în Bihor, fieful lui Bolojan, cât și în alte județe din țară, contractele pentru microbuze electrice au fost semnate cu o firmă din Prahova, Aveuro International SRL. Compania este condusă de Vlad Mircea Papuc și a avut creșteri spectaculoase de profit în ultimii ani. Doar în 2024, profitul a fost de 15,6 ori mai mare decât cel din 2023.

Cât ar fi trebuit să plătească Bolojan pentru un microbuz electric?

Prețul pentru un microbuz electric: 64.000 euro

Carosarea pentru transport de persoane: 15.000 euro

Preț total: 79.000 de euro

Preț real plătit: peste 200.000 de euro

Profit: peste 100.000 de euro pentru fiecare mașină

Pentru un singur microbuz electric, autoritățile locale ar fi trebuit să plătească în jur de 64.000 de euro. La acest preț se adaugă modificările necesare pentru transportul de persoane, care costă aproximativ 15.000 de euro. Așadar, un preț total corect ar fi fost în jur de 79.000 de euro. Cu toate acestea, tariful real a fost de peste 200.000 de euro, cu un profit calculat la peste 100.000 de euro pentru fiecare mașină. Cu alte cuvinte, pentru montarea unor scaune și a unor geamuri, firma Aveuro a cerut încă 130.000 de euro peste prețul de producător al fiecărui microbuz.

Manevrele nu se opresc aici. Caietul de sarcini pentru proiectul achiziției de microbuze pare să fi fost făcut cu dedicație, în mai multe județe, tocmai pentru firma Aveuro. Astfel, numai mașinile acesteia s-au potrivit cerințelor. Documentul arată că un astfel de autovehicul nu trebuie să aibă lungimea maximă de 6,8 metri. De altfel, o altă firmă a contestat fără succes această prevedere, cu mențiunea că majoritatea microbuzelor de pe piață au între 6,8 și 7,5 metri.

Vlad Papuc, patronul Aveuro, nici măcar nu a căutat să nege profitul uriaș făcut de firma sa, a cărei cifră de afaceri i-a crescut de 8 ori, iar profitul de 15 ori. Bărbatul putut să spună doar un „Doamne-ajută!” și că nu comentează prețul. Potrivit presei, mama afaceristului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție. Femeia a fost și consilier județean PNL la Prahova. Vlad Papuc a preluat firma de transport persoane a părinților săi, iar divizia de carosări auto a Aveuro este cea mai profitabilă.