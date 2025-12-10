Ion Cristoiu aruncă bomba:”Nicușor Dan e lucrat din interior. Se urmărește înlocuirea lui cu Bolojan” -VIDEO

Înainte cu doar câteva ore de ședința crucială a CCR, jurnalistii de la Recorder au publicat o investigație despre justiția din România. Materialul intitulat "Justiția capturată", analizează mari dosare de corupție din politica românească și arată cum justiția a fost capturată de un grup de interese format din magistrați și politicieni. Maestrul Cristoiu consideră că aparția reportajului înainte de decizia pe pensii speciale nu este un lucru întâmplător și asta poate fi începutul unui nou război între palate, după reacția lui Nicusor Dan la ancheta Recorder. Ion Cristoiu este de părere că se urmărește debarcarea lui Nicușor Dan și înlocuirea acestuia cu Ilie Bolojan. 

”Ilie Bolojan și partea sistemului, nu e de capul lui, și-a plasat și de data asta pioni, în timp ce Nicușor Dan nu are niciun pion. Adică, chiar și-a plasat pionii. Acolo, la Radio, pe doamna Dogioiu care nu avea ce căuta în Consiliul de Administrație. 

Acum pot să spun că unele din gafele pe care le atribuim lui Nicușor Dan, cred că e lucrat și din interior. O parte a sistemului urmărește debarcarea lui Nicușor Dan și înlocuirea cu Bolojan. 

Eu cred că doamna Grădinaru ar trebui să îi amintească seara că e președinte. Eu cred că el nu e conștient că e președinte, nu își dă seama, vorbește ce îi trece prin cap și râde”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS. 

 