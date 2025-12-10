”Ilie Bolojan și partea sistemului, nu e de capul lui, și-a plasat și de data asta pioni, în timp ce Nicușor Dan nu are niciun pion. Adică, chiar și-a plasat pionii. Acolo, la Radio, pe doamna Dogioiu care nu avea ce căuta în Consiliul de Administrație.

Acum pot să spun că unele din gafele pe care le atribuim lui Nicușor Dan, cred că e lucrat și din interior. O parte a sistemului urmărește debarcarea lui Nicușor Dan și înlocuirea cu Bolojan.

Eu cred că doamna Grădinaru ar trebui să îi amintească seara că e președinte. Eu cred că el nu e conștient că e președinte, nu își dă seama, vorbește ce îi trece prin cap și râde”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.